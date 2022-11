Warmińsko-mazurskie: Śluza Guzianka I zostanie wyremontowana za ponad 16 mln zł

Mazurska śluza Guzianka I, która łączy jeziora Guzianka Mała i Bełdany, zostanie wyremontowana za ponad 16 mln zł - poinformowały w czwartek Wody Polskie. Prace przy zbudowanej w 1879 r. śluzie mają potrwać do końca przyszłego roku.

Zgodnie z umową podpisaną w czwartek z wykonawcą, prace remontowe przy śluzie Guzianka I mają potrwać rok i obejmą m.in. wymianę wrót górnych i dolnych wraz z kładkami, uszczelnienie, remont ubezpieczeń i skarp oraz wzmocnienie podłoża śluzy i rozbudowę sterówki. Koszt remontu wyniesie ponad 16 mln zł.

Do czasu zakończenia prac żeglarze będą korzystać ze śluzy Guzianka II, którą oddano do użytku w połowie 2020 r. Był to pierwszy tego typu obiekt zbudowany po wojnie na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Śluza powstała, by odciążyć "starą" Guziankę.

Kompleks obu śluz, tj. Guzianki II i wyremontowanej Guzianki I, ma umożliwić bezproblemowe pokonywanie piętrzenia między jeziorami Bełdany i Guzianka Wielka przez statki turystyczne i jednostki żeglugi rekreacyjnej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa drogi wodnej tzw. szlaku bocznego: Jezioro Mikołajskie - Jezioro Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora: Guzianka Mała i Guzianka Wielka.

Liczba wodniaków na mazurskich jeziorach wzrasta z roku na rok, dlatego tak ważne jest dbanie o infrastrukturę i rozwój szlaków wodnych regionu. W ubiegłym sezonie przez "starą" Guziankę prześluzowano około 7 tys. jednostek pływających, natomiast przez nową śluzę Guzianka II - blisko 12 tys. jednostek.

"Oddanie do użytku wyremontowanej Guzianki I znacznie odciąży Guziankę II i skróci czas oczekiwania na śluzowanie" - zapowiedziały Wody Polskie.

Guzianka I została wybudowana w 1879 r. Ma 44 m długości i ponad 15 m szerokości liczonej po koronie śluzy. Śluza ma konstrukcję betonową ze stalowymi wrotami.

Remont jest trzecim etapem projektu obejmującego budowę i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Wodami Polskimi. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycje przy modernizacji dróg wodnych mają przyczynić się do rozwoju i uatrakcyjnienia regionu oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort żeglarzy.

Wody Polskie - jako zarządca wód - prowadzą na kanałach mazurskich prace remontowe o wartości ponad 300 mln zł. Obecnie trwają prace na kanale Węgorzewskim i Szymońskim oraz śluzie Karwik. Niebawem zostanie podpisana umowa na remont Kanału Łuczańskiego w Giżycku. Wcześniej oddano do użytku wodniakom m.in. kanały: Mioduński, Tałcki, Grunwaldzki i Piękna Góra.

