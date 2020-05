Warmińsko-mazurskie: Śluza Guzianka II już wybudowana; otwarcie dla żeglarzy w czerwcu

Jeszcze w czerwcu żeglarze i wodniacy będą mogli skorzystać z nowej śluzy Guzianka II, umożliwiającej przepłynięcie z jeziora Guzianka Duża na jez. Bełdany - zapewnił prezes Wód Polskich Przemysław Daca. W piątek oficjalnie zakończyła się budowa obiektu.

"Dziś odbieramy plac budowy protokołem, czyli wykonawca wykonał swoją pracę. Mamy gotową, piękną śluzę Guzianka II. Teraz występujemy do inspektora nadzoru budowlanego o wydanie jak najszybsze decyzji ws. eksploatacji. Myślę, że jeszcze w czerwcu, jak obiecywaliśmy, jeszcze przed głównym sezonem nawigacyjnym, będziemy mieli śluzę gotową" - powiedział Daca w piątek podczas konferencji na terenie Guzianki II.

Przypomniał, że jest to pierwsza śluza wybudowana na Mazurach od kilkudziesięciu lat. Obiekt powstał we współpracy Wód Polskich z gminami mazurskimi i marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2018 i zakończyła teraz, czyli szybciej niż planowano. Wstępnie zakładano, że budowa zakończona zostanie we wrześniu tego roku.

"Jestem dumny z tej inwestycji, bo jak sądzę, to będzie najbardziej uczęszczana śluza w Europie, tak jak w przypadku siostrzanej, starej, bo ponad stuletniej. Nowy obiekt jest wyczekiwany przez wszystkich żeglarzy i wodniaków" - dodał prezes Daca.

Wskazał, że obok planowanych remontów kanałów mazurskich, nowa śluza jest również inwestycją, która zmieni oblicze Mazur. Stara Guzianka będzie także funkcjonowała dalej. Planowany jest jej remont, a potem ruch będzie odbywał się na obu obiektach i będzie rozdzielony ze względu na wielkości jednostek. Prezes dodał, że obecnie, z uwagi na sytuację epidemiczną, można się spodziewać w tym sezonie wakacyjnym większej liczby turystów na Mazurach.

Burmistrz Rucianego Nidy Piotr Feliński mówił, że żeglarze i samorząd doczekali się po 13 latach "drugich drzwi" na jezioro. Ocenił, że stara Guzianka jest raczej ekspozycyjną i zabytkową budowlą, niż funkcjonalną.

Mówił, że starania o budowę nowego obiektu były poprzedzone zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjami środowiskowymi oraz powstaniem inicjatywy samorządów, które założyły Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020. One stały się beneficjentem projektu, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury. Inwestycję podjęły Wody Polskie.

Wyraził nadzieję, że w tym sezonie będzie więcej turystów na Mazurach, ponieważ Polacy - jak mówił - będą wybierać wypoczynek indywidualny w gronie rodzinnym, także na żaglówkach. "Zapraszam wszystkich żeglarzy i wypoczywających nad nasze jeziora" - mówił burmistrz.

Prezes Daca dodał, że decyzją ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, przeprawy jednostek przez śluzy w tym sezonie nawigacyjnym będą bezpłatne. Jak wskazał, to też będzie zachęcać turystów do skorzystania z atrakcji nad jeziorami.

Śluza Guzianka II umożliwi szybszą przeprawę żeglarzom z jeziora Bełdany na jezioro Guzianka Duża. W poprzednich sezonach wodniacy korzystający ze starej śluzy musieli czekać na przeprawę 2-3 godziny.

Guzianka II kosztowała 30 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 17 mln zł.