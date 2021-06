Warmińsko-mazurskie: Spore obłożenie hoteli w weekend. Turystów ściąga upalna pogoda i Rajd Polski

Obłożenie hoteli na Mazurach jest niezłe w ten weekend. Widać, że ludzie są spragnieni wypoczynku, sprzyja nam pogoda - powiedział PAP Tomasz Dowgiałło z Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej. Turystów i kibiców przyciąga też rozgrywany na Mazurach Rajd Polski.

Jak ocenił prezes grupy Anders Tomasz Dowgiałło, ten weekend zapowiada się całkiem dobrze, obłożenie hoteli według niego jest niezłe, natomiast gorzej jest w tygodniu.

"Ludzie są spragnieni wypoczynku, dodatkowo pogoda jest świetna. Liczymy, że dzięki takiej pogodzie uda nam się dobrze sprzedać terminy wakacyjne. Jeszcze 2-3 tygodnie temu inaczej to wyglądało. Była duża niepewność, co do funkcjonowania hoteli. Obecnie, kiedy wytyczne są w miarę jasne i pogoda jest słoneczna, odnotowujemy ruch"- powiedział Tomasz Dowgiałło.

Jak wskazał, hotelarze liczą, że Polacy będą wypoczywać w kraju. "Wciąż istnieje duża niepewność co do wyjazdów zagranicę. Z pewnością to nie będzie taki boom jak w zeszłym roku, ale na pewno Polacy w dużej części zdecydują się pozostać na wypoczynek w kraju. Patrzymy optymistycznie na te wakacje. Większa niepewność dotyczy jesieni"- wskazał Dowgiałło.

Kibiców ściąga na Mazury oprócz słonecznej pogody także impreza sportowa, jaką jest Rajd Polski.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski powiedział PAP, że gdy zapadała decyzja o organizacji rajdu, publiczności nie przewidywano. Jednak w związku z poluzowaniem obostrzeń na odcinkach specjalnych kibice mogą się pojawić.

"Odcinki specjalne mają po kilkanaście kilometrów długości. Zatem kibice mogą iść w miejsca ogólnodostępne, w miejsca widokowe i mogą stamtąd obserwować rajd. Na tor w Mikołajkach wpuszczamy 400-450 osób, które pierwsze się zgłoszą. Tor jest na wolnym powietrzu, ponadto można obserwować zmagania kierowców z oddali"- wskazał. Wyjaśnił, że organizatorzy spełnili wszystkie procedury bezpieczeństwa bez względu na to, czy rajd odbywa się z udziałem kibiców czy bez nich.

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podkreślił, że w weekend spodziewa się wielu turystów, ale na większy ruch branża hotelarska i firmy czarterujące żaglówki nastawione są w następny weekend, gdy po zakończeniu roku szkolnego na wypoczynek wyruszą całe rodziny. Jak dodał, na następny weekend 100 procent jednostek zostało wyczarterowanych.

