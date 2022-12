Warmińsko-mazurskie: Stado żubrów w Puszczy Boreckiej coraz liczniejsze

Żyjące na wolności stado żubrów w Puszczy Boreckiej na Mazurach liczy około 150 sztuk - szacują leśnicy. Część stada może zostać przesiedlona - poinformował PAP rzecznik Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk.

Z szacunku leśników wynika, że w tym roku w Puszczy Boreckiej urodziło się około 30 żubrzych cieląt i stado powiększyło się do około 150 sztuk. "To są szacunki poczynione przez leśnika, który się opiekuje żubrami" - podkreślił Krawczyk. Dodał, że na początku przyszłego roku do Puszczy Boreckiej przyjedzie komisja złożona m.in. z naukowców, weterynarzy i leśników, by dokonać szczegółowego przeglądu stada.

"W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wyraźny przyrost liczebny żubrów w Puszczy Boreckiej. Na koniec 2021 roku żubry były liczone, wówczas było ich 117 sztuk" - wyjaśnił.

W 2022 roku nie doszło do odstrzału żadnego żubra z Puszczy Boreckiej, mimo że leśnicy wnioskowali do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska o odstrzał trzech osobników. "Ich kondycja wyraźnie odstawała od reszty stada, były wychudzone, mizerne. Ale zwierzęta te nie zostały wyeliminowane ze stada, bo taka zgoda nie nadeszła" - przyznał Krawczyk.

Z obserwacji leśników wynika, że kolejny rok w stadzie boreckich żubrów dominują byki; są one bardziej mobilne od krów, ale to samice przewodzą stadu.

Żubry w Puszczy Boreckiej żyją na wolności, ale osiem mieszka w zagrodzie pokazowej; można je tam oglądać od wiosny do jesieni. "W tym roku w zagrodzie urodziły się cztery cielęta, ale jedno po kilku dniach padło" - poinformował rzecznik.

Opracowania naukowców wskazują, że w Puszczy Boreckiej maksymalnie może żyć blisko 130 żubrów, dlatego leśnicy mają rozważać, czy i gdzie można przesiedlić część stada. W ostatnich latach kilka sztuk wyjechało do Puszczy Rominckiej. "Jeśli żubrów będzie za dużo, prawdopodobnie będą wchodzić rolnikom w szkodę, deptać czy wyjadać uprawy na polach" - powiedział Krawczyk. Tak dzieje się m.in. na terenach przylegających do Puszczy Knyszyńskiej.

W Polsce żyje blisko 2 tys. żubrów. Zwierzęta te są pod ścisłą ochroną.

