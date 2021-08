Warmińsko-mazurskie: W lipcu z lotniska Szymany skorzystało więcej osób niż przed rokiem

Port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach w lipcu br. odprawił ponad 8,6 tys. pasażerów, czyli o 2,3 proc. więcej w porównaniu do lipca poprzedniego roku - podał port.

W lipcu z Szyman uruchomiono dwie nowe trasy - do Wrocławia (Ryanair) oraz do Rijeki w Chorwacji (LOT). Poza tym z Szyman realizowane są jeszcze regularne połączenia do Londynu, Krakowa i Dortmundu.

W tym roku z lotniska w Szymanach uruchomiono także połączenia autobusowe, które przewożą podróżnych do popularnych mazurskich miejscowości m.in. Mikołajek, Mrągowa, Giżycka, Węgorzewa, Rucianego-Nidy, Pisza, Orzysza oraz Ełku i Grajewa.

