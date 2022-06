Warmińsko-mazurskie: Wicewojewoda Opaczewski: rząd Zjednoczonej Prawicy od początku starał się zmniejszać podatki

Najważniejszą zmianą w nowelizacji ustawy o PIT jest obniżenie podatku dochodowego do 12 proc. praktycznie dla wszystkich Polaków - ocenił w poniedziałek wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski. Wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy od początku starał się zmniejszać podatki.

Podczas briefingu w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Piotr Opaczewski przypomniał, że 14 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Najważniejszą zmianą tej ustawy i najważniejszą wiadomością dla Polaków jest obniżenie podatku dochodowego do 12 proc. praktycznie dla wszystkich Polaków. My jako rząd Zjednoczonej Prawicy od początku staraliśmy się podatki zmniejszać" - podkreślił wicewojewoda Opaczewski. Wskazał też na zmniejszenie podatku CIT do 9 proc., wprowadzenie CIT estońskiego praktycznie zerowego dla firm, które będą przeznaczały zysk na inwestycje i zmniejszenie podatku dochodowego dla Polaków najpierw z 18 do 17 proc., a teraz do 12 proc.

Według niego obniżenie do 12 proc. podatku dochodowego "to dobra wiadomość i to kontynuacja pewnej polityki, którą rząd prowadzi od lat".

Dodał, że "zlikwidowano także podatek dla osób młodych do 26 roku życia, czyli tych, które wchodzą na rynek pracy".

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Mariusz Pawłowski zaznaczył, że obecne zmiany w przepisach podatkowych są korzystne dla podatników. "To, że spotykamy się w połowie roku jest już samo w sobie świadectwem tego, że zmiany nie mogą być na niekorzyść podatników. Zmiany, które byłyby niekorzystne dla podatników albo przynajmniej takie, że podatnicy odnosili by wrażenie, że są one niekorzystane, muszą być wprowadzone na miesiąc przed rozpoczęciem roku podatkowego" - wyjaśnił.

Jak wskazał, część zmian będzie miała zastosowanie od 1 lipca tego roku a część wchodzi od przyszłego roku. "To jest spory pakiet zmian, które dotyczą osób fizycznych, pracujących, pobierających świadczenia emerytalne jak i przedsiębiorców, niezależnie od formy opodatkowania" - podkreślił.

Wskazał, że wśród zmian w systemie podatkowym jest możliwość rozliczenia części składek zdrowotnych w podatku dochodowym dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Zlikwidowana została ulga dla klasy średniej. Od 1 stycznia 2023 roku będzie możliwość zastosowania kwoty wolnej u trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców i ZUS). Nastąpi ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT dla wszystkich formularzy do 30 kwietnia.

W pakiecie rozwiązań prorodzinnych przewidziano preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci. Zwiększony został limit z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. dochodów dziecka, który pozwala skorzystać z preferencji podatkowych przez rodziców.

Dyrektor Pawłowski poinformował, że eksperci KAS oraz ZUS o zmianach w systemie podatkowym opowiedzą na bezpłatnych spotkaniach, które odbędą się 29 czerwca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie o godz. 9.00 oraz 16.00.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl