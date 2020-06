Warmińsko-mazurskie: Wkrótce rozpocznie się modernizacja linii kolejowej Ełk-Korsze

Modernizacja mazurskiej trasy kolejowej Ełk- Korsze sprawi, że podróże pociągiem będą szybsze i wygodniejsze. Pociągi mają osiągać prędkość do 160 km/h - podała w piątek spółka PKP PLK. Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę robót.

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie przygotowania dokumentacji zwiększyły zakres projektu modernizacji linii Ełk - Korsze. W efekcie pozwoli to zaoferować mieszkańcom i turystom jeszcze lepsze i bardziej komfortowe kolejowe podróże mazurskim szlakiem. Inwestycja usprawni przejazdy aglomeracyjne i międzywojewódzkie. Trasa zapewni m.in. sprawne połączenie Trójmiasta przez Olsztyn do Białegostoku" - powiedział prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A Ireneusz Merchel.

Realizacja projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją" będzie się odbywała etapami. Pierwszy rozpocznie się od robót na odcinku od Ełku w kierunku Giżycka. Prace zostały zaplanowane na lata 2021-23. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Projekt ubiega się o współfinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przetarg ogłoszono na odcinek Ełk - Giżycko. Cały projekt zakłada modernizację ok. 100-kilometrowej trasy Ełk - Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością - z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu po pracach wyniesie poniżej 2 godz. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni planowana elektryfikacja całej trasy. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że po torze będzie mogło jeździć więcej pociągów w tym samym czasie. W efekcie Mazury zyskają dostęp do lepszej oferty kolejowej- wskazały PKP PLK.

Podróżni zyskają zmodernizowane perony wyposażone w ławki, wiaty, informację pasażerską, energooszczędne oświetlenie. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze. Przebudowanych zostanie 7 stacji (Stare Juchy, Wydminy, Giżycko, Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze) i 7 przystanków (Woszczele, Siedliska, Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn i Linkowo).

Wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe oraz mosty, wiadukty i przepusty.