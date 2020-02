Warmińsko-mazurskie: Wykryto ognisko ptasiej grypy w gminie Grunwald

W gospodarstwie w Zybułtowie w gminie Grunwald (Warmińsko-mazurskie), utrzymującym ponad 17 tys. sztuk indyków, wykryto ognisko ptasiej grypy - podał Główny Inspektorat Weterynarii. To 18. przypadek ptasiej grypy od początku roku w kraju.

Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N8 wyznaczono po uzyskaniu wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Jak podały służby weterynaryjne, gospodarstwo w którym stwierdzono ptasią grypę, zlokalizowane jest w miejscowości Zybułtowo, w gminie Grunwald w powiecie ostródzkim na Warmii i Mazurach. W gospodarstwie utrzymywano 17 tys. 60 indyków rzeźnych. Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury związane z likwidacją choroby. Indyki po zagazowaniu zostaną przewiezione do zakładu utylizacyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii przypomniał hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U indyków z gospodarstwa w Zybułtowie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka.