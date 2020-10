Warmińsko-mazurskie: Z dworca w Nidzicy mogą już korzystać pasażerowie

Dworzec kolejowy w Nidzicy został udostępniony w piątek podróżnym - poinformowały PKP SA. Budowa nowego budynku dworca kosztowała 17,5 mln zł.

Poprzedni dworzec w Nidzicy był dużym, mało funkcjonalnym budynkiem - zburzono go. Zastąpił go nowoczesny, parterowy budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców małych dzieci wożonych w wózkach.

PKP SA w przesłanym PAP komunikacie poinformowały, że budynek ma ogrzewaną i klimatyzowaną poczekalnię, ogólnodostępne toalety wyposażone w przewijaki dla niemowląt, zadaszoną poczekalnię zewnętrzną. Budynek nie ma progów, są za to szerokie przejścia, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, dotykowe plany dworca oraz odpowiednio przystosowane toalety, w których do spłukiwania toalet wykorzystywana jest woda deszczowa zbierana przy budynku. Dworzec ma też panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i oświetlenie LED.

W nowym dworcu znalazły się także kasy biletowe oraz urządzenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, czyli wyświetlacze z informacjami o odjazdach i przyjazdach pociągów oraz nagłośnienie do komunikatów głosowych.

W budynku zamontowano monitoring oraz sygnalizację włamania i napadu.

PKP SA podały, że całkowity koszt inwestycji to 17,5 mln zł brutto. Budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Nidzicki dworzec należy do tzw. Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu Polskich Kolei Państwowych, w ramach którego w całym kraju do 2023 roku powstanie 40 niewielkich, nowoczesnych i proekologicznych dworców "szytych na miarę". PKP SA poinformowało, że część obiektów już oddano do użytku i są one pozytywnie oceniane przez podróżnych.

"Otwarliśmy już m.in. dworce w Oświęcimiu i Bielsku Podlaskim. Dzisiaj przychodzi czas na Nidzicę. Nowy dworzec i obszar wokół niego robią bardzo pozytywne wrażenie - to przestrzeń zadbana i przyjazna dla pasażerów i mieszkańców. Program Inwestycji Dworcowych to jeden filarów inwestycji na polskiej kolei - droga do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej" - zacytowano, w przesłanym PAP komunikacie, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.