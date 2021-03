Zakończyły się prace przy bloku biomasowym w Elektrociepłowni Elbląg

Energa Kogeneracja (EKO), spółka zależna Energi z Grupy Orlen, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg. Blok biomasowy po zwiększeniu zainstalowanej mocy cieplnej do 60 z 30 MWt, oraz po przeprowadzonych testach, pracuje zgodnie z planem - podała Energa.

Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe Energi w komunikacie, celem optymalizacji było obniżenie kosztów produkcji energii oraz uelastycznienie pracy jednostki. Dotychczas mogła ona pracować, korzystając jedynie z chłodzenia wodą z rzeki Elbląg. "Obecnie, w zależności od potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) i sytuacji na rynku energii, źródło może pracować, wykorzystując również wodę właśnie z m.s.c. (układ z pogorszoną próżnią) lub z pominięciem turbiny parowej (w uproszczeniu produkowana para podgrzewa wodę w m.s.c. za pośrednictwem wymiennika ciepłowniczego)" - podano.

Zaznaczono, że blok pomyślnie przeszedł również testy ruchowe i pomiary gwarancyjne, a badania przeprowadził niezależny podmiot.

Dodano, że blok biomasowy będzie podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Elbląga do momentu wdrożenia przez EKO docelowego modelu pracy Elektrociepłowni Elbląg. "Wspólnie z blokiem biomasowym pracuje ostatni czynny kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg, który został zmodernizowany i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 2022 roku będzie on źródłem rezerwowym, wykorzystywanym tylko w razie konieczności, np. awarii innego źródła. Kocioł węglowy po 2024 roku zostanie wyłączony z eksploatacji" - poinformowano.

Elektrociepłownia Elbląg odpowiada za produkcję ok. 80 proc. ciepła dystrybuowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z chwilą oddania układu silników gazowych do eksploatacji EKO definitywnie zakończy produkcję energii z węgla w Elblągu, bazując wyłącznie na paliwie biomasowym i gazowym.