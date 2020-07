Warmińsko-mazurskie: Zatwierdzono projekt budowy obwodnicy Pisza

Program budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 został zatwierdzony - poinformował olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025 - 2028.

Rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki poinformował PAP, że trasa obwodnicy Pisza ma przebiegać w większości nowym śladem "od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta".

"W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o nośności 11,5 tony na oś, droga będzie miała dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe" - poinformował Głębocki.

Proces przygotowawczy inwestycji zaplanowano na lata 2020 - 2024, natomiast realizacja w systemie "Projektuj i buduj" planowana jest na lata 2025 - 2028.

Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030. Oprócz obwodnicy Pisza, przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice: Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.