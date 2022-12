Warszawa coraz prężniejszym ośrodkiem technologii i innowacji w Santanderze

Santander stworzył nowe centra technologii w Warszawie i Maladze, jako wsparcie dla jednostek biznesowych. Łącznie będą zatrudniać około 1400 specjalistów z wykształceniem naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym. Połowa tych stanowisk wciąż jest do obsadzenia.

Do pracy w Warszawie i hiszpańskiej Maladze Grupa Santander potrzebuje dodatkowych 750 specjalistów, którzy będą wspierać cyfrową i biznesową transformację firmy.

Bank szuka ekspertów zajmujących się tworzeniem aplikacji, przetwarzaniem danych w chmurze, bezpieczeństwem oraz sztuczną inteligencją.

Grupa Santander ogłosiła, że w ciągu czterech lat zainwestuje 20 miliardów euro w cyfryzację i technologię.

Oba centra już działają i rozpoczęły rekrutację pracowników o różnych kompetencjach, którzy początkowo będą wspierać funkcje biznesowe jednostki Santander Corporate & Investment Banking (SCIB). Technologia odgrywa strategiczną rolę w działaniach banku ukierunkowanych na rozwój produktów i usług dla klientów.

W szczególności bank szuka ekspertów w następujących dziedzinach: platformy i interfejsy programowania aplikacji (API); przetwarzanie w chmurze; big data; sieci; rozwój, bezpieczeństwo i operacje (DevSecOps); sztuczna inteligencja (AI); rozwój oprogramowania; architektura korporacyjna oraz cyberbezpieczeństwo.

- Technologia jest strategicznym czynnikiem napędzającym rozwój, zwłaszcza w bankowości, gdzie produkty i usługi dostępne w kanałach cyfrowych stanowią znaczną część naszej oferty. Ten trend rośnie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z możliwości w zakresie rozwoju biznesu związanego ze zmieniającą się rolą technologii - mówi Dirk Marzluf, Szef Globalny ds. Technologii i Operacji w Grupie Santander.

Nowe centra pozwolą na większą integrację rynków w ramach modelu operacyjnego One Europe

Malaga i Warszawa stają się coraz bardziej prężnymi ośrodkami technologii i innowacji, w Santanderze.

Grupa ma już podobne centra w Bilbao i Walencji (które wspierają Openbank); Valladolid (Santander Consumer Finance); Solares, Kantabrii.

- Dzięki współpracy w ramach Grupy Santander tworzymy zespół ekspertów z międzynarodowym know-how. Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami, współpracujemy w modelu agile. Tworzymy tkankę nowoczesnej organizacji o globalnym zasięgu, która aktywnie uczestniczy w transformacji sektora bankowego. Cieszę się, że dzięki nowemu centrum technologicznemu w Polsce będziemy mogli jeszcze bardziej przyśpieszyć ten proces – komentuje Justyna Demkowicz-Dobrzańska, dyrektorka Centrum Technologicznego Santander CIB w Warszawie.

Grupa Santander rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwania ekspertów ds. technologii w ramach programu rekrutacyjnego BeTech! W grudniu bank uruchomił nową stronę internetową betechwithsantander.com, na której dostępne są wszystkie aktualne oferty pracy, z których wiele dotyczy dwóch nowych centrów technologii. Obecnie Grupa poszukuje 750 specjalistów.

Polska ważna w transformacji sektora finansowego

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów ds. technologii na różnych rynkach (zwłaszcza w instytucjach finansowych), Santander opracował własną strategię pozyskiwania talentów w dziedzinie IT. W 2020 r. bank utworzył program o nazwie BeTech! with Santander, w ramach którego chce zatrudnić 1000 ekspertów IT w Hiszpanii i 3000 na całym świecie.

- Nasze nowe zespoły w Maladze i w Warszawie staną się częścią największego projektu transformacyjnego w sektorze finansowym w skali globalnej. Naszym celem jest bycie najlepszym pracodawcą w sektorze w odniesieniu do ekspertów technologicznych. Musimy wiedzieć, jak umiejętnie przyciągać do siebie profesjonalistów i jak wpierać ich we wspólnym rozwoju - dodaje Alexandra Brandão, Dyrektor HR Grupy Santander.

Miliardy na cyfryzację i niemal całkowite odejście od papieru

W 2019 r. Grupa Santander ogłosiła, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje 20 miliardów euro w cyfryzację i technologię. Bank przeniósł już 90 proc. swojej infrastruktury do chmury. Niedawno Santander ogłosił, że uruchomi własne konfigurowalne oprogramowanie Gravity na potrzeby digitalizacji podstawowej działalności bankowej. Po raz pierwszy odsetek klientów banku korzystających z kanałów cyfrowych przekroczył próg 50 proc . Poza tym 56 proc. całkowitej sprzedaży odbywa się poprzez stronę internetową lub w aplikacji mobilnej.

