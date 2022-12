Warszawa: W okresie świąteczno-noworocznym więcej Polaków na lotniskach, przylatują m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii

W okresie świąteczno-noworocznym największe lotnisko w Polsce, czyli Lotnisko Chopina, spodziewa się wzmożonego ruchu na kierunkach popularnych wśród Polaków pracujących za granicą, w UK, Irlandii, czy Holandii. Więcej rejsów będzie z Lotniska w Modlinie m.in. do Brukseli, Bristolu.

Jak przekazała PAP rzeczniczka prasowa PPL i Lotniska Chopina Anna Dermont, "wbrew temu, co mogłoby się zdawać, ruch w okresie świątecznym i noworocznym nie jest znacznie zwiększony w stosunku do innych miesięcy".

"Owszem, przed samymi świętami i po Nowym Roku jest delikatny skok w liczbie pasażerów, niemniej nie jest on znaczący. Dlatego, jeśli chodzi o nasze służby - jesteśmy gotowi do obsługi" - wskazała Dermont. Jak dodała, wzmożonego ruchu Lotnisko Chopina spodziewa się "na pewno na kierunkach popularnych wśród Polaków pracujących za granicą - Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Holandia, kraje Skandynawii".

Przekazała, że w okresie świątecznym linie lotnicze operujące z warszawskiego lotniska nie oferują dodatkowych, wyjątkowych kierunków. "Na kilka operacji w grudniu i styczniu regularnie wraca do Warszawy irlandzki przewoźnik Aer Lingus, oferując bezpośrednie połączenie do Dublina. Poza tym wyjątkiem, przewoźnicy nie oferują specjalnych lotów, a jedynie mogą zwiększać oferowanie poprzez podmianę samolotu, a co za tym idzie zwiększenie liczby dostępnych miejsc na wybranych rejsach" - wyjaśniła. Jak dodała, dotyczy to również lotów czarterowych. "Oferta czarterowa z Warszawy zorientowana jest przede wszystkim na ruch wakacyjny i nie spodziewamy się specjalnych lotów czarterowych związanych ze zwiększonym ruchem świątecznym" - dodała.

Jak poinformowało PAP Lotnisko w Modlinie, od 19 grudnia br. do 6 stycznia 2023 r. zwiększona została częstotliwość operowania samolotów m.in. do Birmingham, Brukseli, Shannon, Sztokholmu, Bristolu, Manchesteru, Madrytu, Helsinek, Paryża czy na Malagę.

"Co roku w okresie świąteczno-noworocznym notujemy wzmożony ruch, jako że tradycyjnie jest to czas intensywnego przemieszczania się osób w celu odwiedzenia bliskich lub po prostu spędzenia Świąt czy Sylwestra w szczególnym miejscu. Lotnisko jest do tego w pełni przygotowane zarówno infrastrukturalnie, jak organizacyjnie" - przekazał port.

Lotnisko w Modlinie największej liczby pasażerów spodziewa się z Londynu, Mediolanu, Dublina, Rzymu, Wiednia, Oslo, Barcelony, Paryża, Brukseli, Sztokholmu. "Jak wynika z naszych wieloletnich doświadczeń, grudzień charakteryzuje się wzmożonym ruchem pasażerów przylatujących na Lotnisko Warszawa/Modlin, natomiast styczeń - większą liczbą pasażerów odlatujących" - wskazano.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira. Od stycznia do końca listopada tego roku lotnisko w Modlinie obsłużyło 2 mln 906 tys. 138 pasażerów i 21 tys. 37 startów i lądowań.

