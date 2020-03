Warszawa: W poniedziałek wieczorem wręczone zostaną Złote Taśmy za 2019 r.

"Boże Ciało" Jana Komasy i "Ból i blask" Pedro Almodovara - to laureaci Złotych Taśm za 2019 r., przyznanych przez Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Gala, podczas której zaprezentowane zostaną nagrodzone filmy, odbędzie się w poniedziałek wieczorem w kinie Kultura.

Złote Taśmy przyznają krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI nieprzerwanie od 1985 roku.

Jak przypomniało SFP w komunikacie, Złote Taśmy za 2019 r. w kategorii film polski przyznano w styczniu br. "Bożemu Ciału" Jana Komasy - opowieści o dwudziestoletnim Danielu (granym przez Bartosza Bielenię), który po wyjściu z zakładu poprawczego zostaje omyłkowo wzięty za księdza. W obsadzie znaleźli się także m.in.: Zdzisław Wardejn, Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Do filmu wg scenariusza Mateusza Pacewicza zdjęcia zrealizował Piotr Sobociński Jr. Muzykę skomponowali Evgueni i Sacha Galperine.

W kategorii film zagraniczny Złote Taśmy otrzymał "Ból i blask" Pedro Almodovara. Głównym bohaterem opowieści jest wzorowany na Almodovarze Salvador Mallo (w tej roli Antonio Banderas) - starzejący się reżyser cierpiący na wiele przypadłości, w tym niemoc twórczą. Pewnego dnia mężczyzna spotyka na swojej drodze Alberto (Asier Etxeandia), który wiele lat temu wystąpił w jego filmie. Za sprawą uzależnionego od narkotyków aktora Salvador sięga po heroinę. Zaczyna także wspominać trudne momenty ze swojego życia - przeprowadzkę w poszukiwaniu lepszego bytu, miłość do Frederico (Leonardo Sbaraglia), rozpad ich związku i odkrycie kina jako remedium na ból. Myśli reżysera wędrują także w kierunku zmarłej kilka lat temu matki (w tej roli we wspomnieniach Salvadora oglądamy Penelope Cruz).

Krytycy zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa Filmowego SFP przyznali również wyróżnienia. Powędrowały one do "Supernovej" Bartosza Kruhlika i "Mowy ptaków" Xawerego Żuławskiego w kategorii polskiej, a także do "Wysokiej dziewczyny" Kantemira Bałagowa oraz "Jokera" Toddda Phillipsa w kategorii zagranicznej.

Gala Złotych Taśm, w trakcie której zaprezentowane zostaną nagrodzone "Boże Ciało" oraz "Ból i blask" odbędzie się w poniedziałek o godz. 19 w stołecznym kinie Kultura. Udział w niej zapowiedzieli m.in. Jan Komasa, Bartosz Kruhlik, Eliza Rycembel oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Wśród dotychczasowych laureatów Złotych Taśm znajdują się dzieła m.in. Ingmara Bergmana, Federico Felliniego, Michelangelo Antonioniego, Luchino Viscontiego, Andrieja Tarkowskiego, Luisa Bunuela, Jiriego Menzla i Petera Weira oraz Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Wojciecha Hasa, Jerzego Skolimowskiego, Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Munka i Kazimierza Kutza.

W ubiegłym roku nagrody za filmy wprowadzone do kin w 2018 r. otrzymali ex aequo "Kler" Wojciecha Smarzowskiego i "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego w kategorii film polski, a także "Roma" Alfonso Cuarona w kategorii zagranicznej. Wyróżnienia otrzymały filmy "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka, "Over the Limit" Marty Prus, "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa oraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha.