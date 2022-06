Warszawa: W sobotę utrudnienia w ruchu w związku z Paradą Równości

W sobotę w związku z Paradą Równości spodziewane są zmiany w organizacji ruchu w stolicy. Czasowe zamknięcia ulic planowane są już w czasie formowania się szyku przemarszu czyli przed godziną 14.

Jak poinformował stołeczny ratusz, w związku z sobotnim marszem planowane są zmiany w organizacji ruchu. Około godz. 14, podczas formowania się szyku parady możliwe jest zamknięcie w tym czasie ulicy Świętokrzyskiej, a także ulicy Emilii Plater i Marszałkowskiej. Następnie, do godziny 17.30 będzie wstrzymywany ruch na ulicach w miarę przesuwania się parady kolejnymi ulicami.

Trasy kursowania zmienią autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 157, 158, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

"W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Trasy zmienią także tramwaje linii: 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 33, 35, 36. Pojazdy będą kierowane na najbliższe objazdy. Miasto zachęca warszawianki i warszawiaków do korzystania z metra" - przekazał stołeczny ratusz.

Na przystankach w centrum, na pl. Bankowym, pl. Zawiszy, rondzie Waszyngtona i przy dworcu Centralnym będzie można spotkać ubranych w odblaskowe kamizelki informatorów. "Odpowiedzą oni pasażerom na pytania o aktualne utrudnienia i zmiany tras komunikacji miejskiej. Dodatkowo na ulicach, na których nie będą kursowały tramwaje i autobusy, pojawią się radiowozy Zarządu Transportu Miejskiego, z których ogłaszane będą komunikaty i informacje" - napisano.

Warszawska Parada rozpocznie się pod Pałacem Kultury i Nauki i przejdzie ulicą Marszałkowską do Placu Konstytucji, dalej ul. Waryńskiego do stacji Metra Politechnika, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II. Marsz zakończy się na ulicy Świętokrzyskiej. Trasa przemarszu to około 4 kilometry.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl