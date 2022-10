Warszawa: Wręczono nagrody plebiscytu KGHM - Ambasador Polski 2022

Robert Lewandowski, profesor Jan Lubiński, Andrzej Sapkowski i Wojska Obrony Terytorialnej zostali laureatami głównych kategorii nagrody Ambasador Polski 2022. Nagrody zostały wręczone podczas czwartkowej gali plebiscytu KGHM Polska Miedź w Warszawie.

Podczas otwarcia gali Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński powiedział, że spółka jako biznesowy Ambasador Polski stara się promować ludzi i przedsięwzięcia, które propagują narodową markę.

"Dziś jako naród potrzebujemy wzorców, na których można się opierać. Potrzebujemy przykładów nieustępliwości, odwagi, ciężkiej pracy i talentu. Potrzebujemy polskich czempionów. Takimi właśnie osobami są laureaci naszego plebiscytu. Przyczyniają się do budowy wizerunku Polski poza granicami naszego kraju, ale także do budowy narodowej tożsamości, do utrwalania świadomości tego, że Polska to kraj ludzi kreatywnych, o ogromnym potencjale, mogących odnosić sukcesy" - powiedział Chludziński.

W kategorii "Sport" nagrodę otrzymał Robert Lewandowski. Nagrodę w jego imieniu odebrała i podziękowała za nią - mama piłkarza Iwona Lewandowska.

Z kolei w kategorii "Nauka" nagrodzony został profesor Jan Lubiński. Jedna z najważniejszych postaci polskiej genetyki. Zrealizował pierwszy w świecie profilaktyczny program genetyczno-onkologiczny. Autor kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych patentów przyznanych i wdrożonych. Od wielu lat najwyżej cytowany w świecie polski badacz z obszaru biomedycyny i onkologii.

Laureatem w kategorii "Kultura", został Andrzej Sapkowski. To pisarz, który po Stanisławie Lemie jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem fantastyki. Książki Sapkowskiego zostały przełożone na blisko dwadzieścia języków. Na podstawie jego literatury powstały: komiksy, film pełnometrażowy, seriale, seria gier komputerowych. Serca kapituły plebiscytu podbił "Wiedźminem".

W ramach plebiscytu Ambasador Polski 2022 przyznano także nagrodę specjalną, którą otrzymały Wojska Obrony Terytorialnej. Nagrodę, od prezesa KGHM, odebrał generał brygady Maciej Klisz. Jak podkreślił Chludziński, podczas wręczania nagrody powiedział, że członkowie WOT wykazali się niezwykłą aktywnością i sprawnością, pomagając w wielu działaniach związanych z przyjmowaniem do Polski uchodźców z Ukrainy po napaści Rosji na ten kraj.

"Udowodnili tym samym, że są niezwykle potrzebni, że stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa naszego kraju" - ocenił prezes KGHM.

Jednym z elementów konkursu Ambasador Polski jest nagroda publiczności. W tym roku głosujący w plebiscycie KGHM przyznali to wyróżnienie organizatorom kampanii BohaterON - włącz historię! Uhonorowano w ten sposób promocje patriotycznych postaw i tożsamości narodowej w Polsce i poza jej granicami, a także tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jej bohaterach. W uzasadnieniu głosujący najczęściej wpisywali jedno zdanie: "Nie ma lepszej promocji historii Polski XX wieku".

W tym roku kapituła konkursu przyznała również nagrodę, którą wyróżnieni zostali zagraniczni dziennikarze, którzy relacjonowali pomoc Polaków dla Ukrainy. Wyróżnienie w imieniu środowiska odebrała Rita Cosby.

"Mój ojciec walczył w Powstaniu Warszawskim. A dziś my, dziennikarze, walczymy o sprawiedliwość i pokazujemy prawdę. Tworząc świadectwa historii za pomocą naszych słów i obrazów. Pokazując światu niezastąpioną i niezapomnianą rolę Polski. Otworzyliście swoje domy milionom uchodźców i nigdy nie zawahaliście się we wsparciu dla wolności" - przekazała poprzez łącze zdalne amerykańska dziennikarka telewizyjna i radiowa.

Plebiscyt Ambasador Polski służy wyróżnieniu wybitnych osób, które w różnych obszarach pokazują globalnie, że Polska jest krajem ludzi z ogromną pasją i zaangażowaniem.

