Warszawa: Zakończono konserwację Białego Domu i Wodozbióru w Łazienkach Królewskich

Dwie zabytkowe budowle Biały Dom i Wodozbiór w Łazienkach Królewskich przeszły metamorfozę, czyli kompleksową konserwację, i wiosną 2020 r. zostaną udostępnione publiczności.

"Projekt kompleksowej konserwacji dwóch cennych zabytkowych obiektów w Łazienkach Królewskich został zakończony" - poinformował podczas wtorkowej konferencji prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Charakteryzując zabytki zaznaczył, że Wodozbiór od wielu lat nie był dostępny dla zwiedzających, zaś Biały Dom otwarty był tylko w części parterowej. "Dla mnie szczególnie ważnym jest, żeby Łazienki były miejscem otwartym, przestrzenią edukacji, inspiracji i odpoczynku wszystkich warszawiaków oraz turystów z Polski i z zagranicy. Dlatego każdy obiekt, który zostaje niejako zwrócony zwiedzającym jest dla mnie powodem do wielkiej satysfakcji i dumy. W tym przypadku mogę nawet powiedzieć, że mam podwójny powód do dumy, bo zapraszamy państwa do wyjątkowych obiektów" - mówił prof. Wawer.

Nowe oblicze letniej rezydencji króla Stanisława Augusta, odrestaurowane wnętrza, nowe przestrzenie ekspozycyjne, programy edukacyjne i kulturalne oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami to tylko część nowości, jakie zapowiada dyrekcja Łazienek na wiosnę przyszłego roku. "Pełna nazwa projektu, którego realizację zakończyliśmy +Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie+ mówi w zasadzie wszystko" - zauważyła Hanna Jung-Migdalska, pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu. Prace prowadzone były w latach 2017-2019. "Po szeroko zakrojonych kwerendach i szczegółowych badaniach obu zabytkom przywrócony został pierwotny, autentyczny wygląd, a przecież na przestrzeni lat były prowadzone remonty i zmiany" - podkreśliła Jung-Migdalska. "Obecnie te cenne obiekty zostały finezyjnie odrestaurowane, ze znakomitą stylowo kolorystyką. Teraz to wygląda tak, jak wtedy, gdy do ich powstania się przyczynił król Stanisław August Poniatowski" - dodała.

Biały Dom jest jednym z najbardziej unikatowych w skali europejskiej zabytków XVIII-wiecznej architektury rezydencjonalnej: zachowanym niemal kompletnie wraz z dekoracją wnętrz i częścią wyposażenia. Ten niewielki, zbudowany na planie kwadratu, lekki i ażurowy pawilon, otoczony kanałem powstał jako letnia willa królewska. Król ostatecznie jednak na swoją wakacyjną siedzibę wybrał rozbudowywaną równolegle łaźnię, a w Białym Domu rezydowali goście z najbliższego otoczenia monarchy. Przez ostatnie dwa lata w Białym Domu zespół konserwatorów przeprowadził restaurację dekoracji malarskich autorstwa Jana Plerscha oraz Jana Ścisły Bogumiła. Odsłonięto przy tym ukryte pod warstwami współczesnych przemalowań oryginalne partie polichromii oraz fragmenty malowideł znajdujących się w sypialni, z której korzystała rodzina króla Stanisława Augusta.

Drugi zabytek - Wodozbiór, nazywany także Rezerwuarem lub Okrąglakiem - pełnił niegdyś rolę zbiornika wodnego zasilającego w wodę sąsiednie budynki i fontanny.

Przywrócono mu także historyczny wygląd wnętrz budynku. We wnętrzach zobaczyć będzie można ekspozycję poświęconą historii zabytku na tle systemu wodnego Łazienek. Na zaledwie 68,5 metrach kwadratowych goście Łazienek poznają historię Wodozbioru, układu hydrologicznego zespołu, symbolikę wody wykorzystywaną przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Stanisława Augusta oraz znaczenie widowisk wodnych dla budowania prestiżu ostatniego króla Rzeczypospolitej.

Prace były także prowadzone przy reliktach Oranżerii Neogotyckiej. Autorem budowli był znany warszawski architekt Jakub Kubicki, a jej powstanie w 1822 r. wiąże się z zamieszkaniem w Belwederze Wielkiego Księcia Konstantego z carskiej dynastii Romanowów, który kazał na terenie ogrodu wybudować pawilon stylizowany na średniowieczny zamek.

Wodozbiór i Biały Dom zostaną otwarte dla zwiedzających wraz z rozpoczęciem w Łazienkach Królewskich sezonu wiosennego 2020.

Konserwacje i rewitalizację zabytków przeprowadzono ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie.