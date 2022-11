Warszawa: Zaprezentowano nowe wydanie „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”

To publikacja pełna fascynujących zestawień i map. Służy debacie, rozmowie – mówił wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński podczas środowej prezentacji „Geograficzno-politycznego atlasu Polski” na Uniwersytecie Warszawskim. Jedyna w swoim rodzaju, bardzo pomysłowa - ocenił.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego powiedział, że atlas wpisuje się w kończące się w mijającym roku obchody stulecia niepodległości. Przypomniał, że projekt "Geograficzno-politycznego atlasu Polski" nawiązuje do prac jednego z najsłynniejszych polskich geografów prof. Eugeniusza Romera.

"Geograficzno-statystyczny atlas Polski" stworzony przez Eugeniusza Romera w 1916 roku, był jednym z najważniejszych dokumentów, które umożliwiły powrót Polski na mapy świata po I wojnie światowej. Jego praca miała kluczowy wpływ na kształt granic niepodległego państwa po 1918 roku. Kierował geograficznym biurem delegacji polskiej podczas konferencji pokojowej w Paryżu i doradzał w trakcie rokowań kończących wojnę polsko-bolszewicką. Uczestniczył również w polskich przygotowaniach do plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz na Górnym Śląsku.

Zwracając się do autorów atlasu wicepremier powiedział, że przygotowane przez nich publikacja służy nie tylko edukacji, ale również pasji do geografii i promowaniu Polski na świecie. "To projekt unikatowy, niezwykle fascynujący. Atlas jedyny w swoim rodzaju, bardzo pomysłowy, który zawiera setki map oraz najróżniejszych analiz historyczno-polityczno- geograficznych pokazanych w bardzo atrakcyjnej formie" - ocenił wicepremier Gliński.

Zwrócił uwagę także na liczne nawiązania i analizy odnoszące się do współczesnej polityki międzynarodowej. "To publikacja pełna fascynujących zestawień i map. Służy debacie, rozmowie. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie, łącząc wysiłki wybitnych polskich naukowców z funkcjonowaniem instytucji państwa polskiego, stworzyć tak wartościową publikację" - podkreślił.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak powiedział, że przykłada szczególną uwagę do towarzyszącego wydawnictwu konkursu dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół średnich "GeoWycieczka. Odkryj na nowo swoją Małą Ojczyznę". Zwracając się do zwycięzców powiedział, że jest pod wrażeniem jakości prac i podejściu do pracy badawczej. "Wierzycie, ze nauka i edukacja to dwa podejścia do rzeczywistości, które mogą torować Polakom drogę do przyszłości" - powiedział.

Pierwsze wydanie atlasu ukazało się w 2019 r. Wówczas zostało wyróżnione trzecim miejscem w kategorii atlasów podczas 29. International Cartographic Conference w Tokio. Nowej edycji towarzyszy projekt edukacyjny, którego głównym celem jest ukazanie dorobku cywilizacyjnego Polski. Na stronie https://atlas2020.uw.edu.pl można znaleźć m.in. bezpłatne, gotowe do pobrania mapy i opisy zagadnień geopolitycznych, scenariusze lekcji geograficzno-politycznych oraz zapoznać się z wieloma ciekawostkami o Polsce.

Projekt "Geograficzno-Politycznego Atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022" został przygotowany przez Zakład Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Biura Programu "Niepodległa". Sfinansowano go ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022. Atlas został objęty patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl