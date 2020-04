Warszawska giełda gorąco zareagowała na odmrażanie - kursy detalistów eksplodowały

W środę na warszawskim parkiecie główne indeksy giełdowe mocno zwyżkowały, w tym WIG20 o ponad 3 proc. WIG-odzież zyskał rekordowe prawie 13 proc. po zapowiedzi rządu, że od 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe. Mocno zwyżkowały kursy spółek handlu detalicznego, w tym m. in. CCC, Monnari i LPP.

W ramach odmrażania gospodarki rząd postanowił umożliwić od 4 maja działalność galerii handlowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego, powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

W efekcie mocno zwyżkowały kursy spółek handlu detalicznego, w tym m. in. CCC (+20,2 proc. do 46,5 zł), Monnari (+18,0 proc. do 2,0 zł) i LPP (+12,5 proc. do 6.790 zł).

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 3,6 proc. do 1.651,33 pkt., WIG zwyżkował 3,0 proc. do 46.114,95 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,5 proc. do 3.274,54 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,8 proc. do 11.653,24 pkt.

"Zachowanie się spółek detalicznych należałoby wiązać z decyzją rządu o otwarciu dostępu klientom do punktów handlowych w galeriach" – powiedział analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.



"Otwarcie galerii będzie nieco wcześniej niż można było się spodziewać. Z przedstawionego wcześniej przez premiera harmonogramu wynikało, że to może być bliżej czerwca" - powiedział Adrian Górniak, analityk DM BDM.



"Pozytywnym zaskoczeniem jest wcześniejsze otwarcie galerii handlowych niż się dotychczas spodziewano. Wcześniej spółki komunikowały możliwość otwarcia swoich sklepów dopiero w czerwcu. Później etapy odmrażania gospodarki wskazywały raczej na 18 maja. Otwarcie galerii 2 tygodnie wcześniej to dobra wiadomość" – powiedział analityk Erste Group Konrad Grygo.



„Zakładamy, że po otwarciu galerii popyt konsumpcyjny może w krótkiej perspektywie istotnie wzrosnąć. Wydaje się jednak, że ten początkowo wzmożony ruch nie będzie trwały, gdyż zbliża się okres letni. Prawdziwym testem dla detalu będą najbliższe miesiące, które odpowiedzą na pytanie, na ile klienci zareagują na dostępność do punktów handlowych” – ocenił analityk BM BNP Paribas.



Obroty na GPW wyniosły 1.254 mln zł, z czego 1.032 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20 rozpoczął sesję ok. 7 pkt. powyżej wtorkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend wzrostowy, trwający do końca notowań. Sprzyjała temu zapowiedź premiera Morawieckiego o dacie i skali kolejnego etapu +odmrażania+ gospodarki. Indeks przyspieszył tempo wzrostów ok. godz. 14.00, w czym naśladował zachowanie rynków rozwiniętych (w tym zwłaszcza niemieckiego DAX-a).



Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do silnych wzrostów. Najsilniej zwyżkowały (o 3,0 proc.) indeksy akcji na giełdach w Rosji i Czechach.



DAX idzie w górę o 2,3 proc. o godz. 17.20, a S&P500 rośnie 2,5 proc.