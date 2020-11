Warszawska giełda jest blisko pokonania wakacyjnych szczytów

Podczas wtorkowej sesji WIG20 zyskał prawie 1,5 proc. i znalazł się na najwyższym poziomie od 17 sierpnia. W indeksie krajowych blue chipów szczególnie dobrze radziły sobie spółki surowcowe, m.in. KGHM, którego kurs po wzroście o blisko 5 proc. jest najwyżej od 2013 roku.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 1,49 proc. do 1.859,42 pkt. i znajduje się najwyżej od 17 sierpnia, kiedy to zakończył sesję na poziomie 1.862,12 pkt.

WIG zwyżkował 1,08 proc. do 53.303,29 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,11 proc. do 3.721,75 pkt., a sWIG80 zyskał 0,14 proc. do 15.048,51 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.176 mln zł, z czego 970 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (182 mln zł) oraz PKO BP (148 mln zł).

"Spodziewam się dobrej końcówki roku na GPW, WIG20 powinien mocno przekroczyć lipcowy szczyt, który wynosi 1.884 pkt. W mojej ocenie WIG20 w tym roku powinien dojść do poziomu 1.920-1.930 pkt. Po osiągnięciu tych poziomów - rynek powinien pozostać w konsolidacji" - dodał.



W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 1,2 proc., a S&P 500 zwyżkował 1,14 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy - w górę o ponad 5 proc., a także branża motoryzacyjna, zwyżkująca 4,94 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG-budownictwo (w dół 1,22 proc.). Wtorkową sesję w WIG20 z największym wzrostem, bo o 7,41 proc., zakończyły akcje JSW. Producent węgla koksowego zyskał trzecią sesję z rzędu.

W czołówce wzrostów znalazła się także kolejna spółka surowcowa - KGHM - której kurs zyskał 4,96 proc. do 148 zł i jest najwyżej od 2013 r. Pod koniec sesji spółka podała, że sprzedaż miedzi przez KGHM w październiku 2020 r. wyniosła 57,1 tys. ton, był to wzrost rdr o 13 proc.

2,82 proc. zyskał PKN Orlen, który w drugiej części dnia poinformował, że przejmuje kontrolę nad spółką Ruch, obejmując 65 proc. jej akcji. Orlen chce m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe.

Mocno zyskała także druga paliwowa spółka z WIG20 - Lotos (kurs wzrósł o 3,62 proc.)

Zyskały także spółki odzieżowe: LPP o 2,87 proc., CCC o 1,18 proc. Jest to piąta sesja CCC bez spadków, wcześniej spółka miała trzy wzrostowe i jedną neutralną sesję.

Po raz siódmy z rzędu wzrósł kurs akcji PZU - tym razem o 0,75 proc.

Najgorzej w WIG20 radziły sobie: Orange Polska (w dół o 1,57 proc.), PGNiG (o 1,29 proc.).

Akcje Orange Polska potaniały po raz czwarty z rzędu.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o ok. 5,51 proc., do góry poszły akcje Inter Cars.

Dobrą sesję miał też XTB, który zwyżkował 5,44 proc.

W mWIG40 najmocniej potaniały akcje Ten Square Games - o 3,41 proc.

Ten Square Games wypracowało w trzecim kwartale 58,3 mln zł zysku netto, o 225 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 58,3 mln zł.

Po poniedziałkowej sesji Asseco Poland poinformował, że zysk netto grupy w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 15,9 proc. do 90,9 mln zł. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę. Kurs Asseco Poland zniżkował we wtorek 1,64 proc.

Po zakończeniu wtorkowej sesji GPW Benchmark poinformował, że Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20.

W sWIG80 najmocniej urosły: Sanok Rubber Company - o 16 proc., Agora - o 7,49 proc.

Zysk netto Sanok Rubber Company w III kwartale wyniósł 19,9 mln zł, podczas gdy średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 7,8 mln zł.

5,09 proc. zyskał Work Service. W poniedziałek po sesji spółka poinformowała, że banki jednogłośnie zaakceptowały propozycje układowe Work Service, w związku z czym został przyjęty układ w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Z kolei najmocniej w dół, bo o 9,84 proc., poszedł Airway Medix. Mocno zniżkował też Voxel - o 8,33 proc.