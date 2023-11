Warszawska giełda jest najlepsza w Europie. Imponujący rezultat

Polski WIG20 w październiku zyskał blisko 13 proc., do czego przyczyniły się przede wszystkim jego powyborcze przyrosty. Jak zauważa Marcin Lau z Phinance, koszyk warszawskich blue chipów w październiku był najlepszym indeksem w Europie.

W październiku indeks WIG20 zyskał blisko 13 proc., a koszyk warszawskich blue chipów był najlepszym indeksem w Europie.

Powyborczy rajd na polskich aktywach dotyczył także złotego i obligacji.

Jak wskazuje główny analityk firmyPhinance Marcin Lau, ten trend może potrwać dłużej. Przeszkodą dla dalszych wzrostów jest jednak trudna sytuacja na światowych rynkach.

Niezależnie od preferencji politycznych, inwestorzy z Giełdy Papierów Wartościowych w październiku mieli powody do zadowolenia.

Skala powyborczych wzrostów na polskich aktywach może zaskakiwać

Jak zauważa w swoim komentarzu główny analityk Phinance Marcin Lau, na warszawskim rynku tylko ostatni październikowy tydzień przyniósł wzrosty rzędu ponad 5 proc. Był to też trzeci wzrostowy tydzień pod rząd. Dobra postawa rynku powoduje, iż w październiku indeks WIG20, grupujący największe spółki, zyskał blisko 13 proc., a koszyk warszawskich blue chipów został w październiku najlepszym indeksem w Europie.

Równoczesna hossa na polskich obligacjach przy wyprzedaży obligacji amerykańskich sprawiła, że mamy niecodzienną sytuację, w której polskie i amerykańskie rentowności są na porównywalnych poziomach. W ocenie Laua ta sytuacje nie potrwa długo i można spodziewać się, że jesteśmy blisko jakiegoś punktu krytycznego – albo rentowności polskich skarbówek pójdą w górę, albo amerykańskich wyraźnie spadną.

Październik okazał się też świetnym miesiącem dla polskiego złotego. W przypadku naszej krajowej waluty powyborcze wzrosty wymazały spadki z września, gdy kurs załamał się w związku z zaskakującą obniżką stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych. Po wrześniowej decyzji RPP kurs euro wzrósł z 4,46 zł do 4,69 zł, a do 16 października złoty umocnił się względem euro do kursu 4,44 zł.

W czwartek 2 listopada tuż po godz. 12 za dolara płaciliśmy 4,18 zł, za euro 4,45 zł, za franka 4,63 zł, a za funta – 5,09 zł.

W ocenie analityka Phinance dalsze umocnienie złotego nie jest wykluczone "zwłaszcza w kontekście ewentualnych środków z UE czy w związku z perspektywą podwyższania ratingu". Po stronie plusów dla złotego stoją także dobre dane makro.

Widać, że pieniądze do Polski płyną (najsilniejszy w Europie rynek akcji i duże napływy w obligacje skarbowe). To kolejny pozytyw dla rodzimej waluty - skomentował Marcin Lau.

Rajd na polskich aktywach może zatrzymać dominujący na światowych rynkach pesymizm

W ocenie analityka październikowa siła polskiego rynku giełdowego może z kolei napotkać strefę oporu w okolicy 2200 pkt w przypadku indeksu WIG20, jednak bardzo dobry październik sprzyja dobremu obrazowi również w końcówce roku. Dalsze zwyżki na polskiej giełdzie będą trudne, jeśli nie wyhamują obserwowane w październiku przeceny na najważniejszych giełdach świata, w szczególności w USA.

Jednym z największych czynników ryzyka pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael prowadzi działania wojenne wymierzone w palestyński Hamas.

Jak podkreśla Lau, informacje wskazujące na możliwość eskalacji konfliktu przekładają się bezpośrednio na wzrost notowań ropy naftowej, a każdy sygnał wskazujący na to, że uda się powstrzymać działania militarne i doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania daje podstawy do spadków jej kursu. Podobnie reagują ceny złota.