Warszawska giełda łapie zadyszkę

W listopadzie 2022 roku łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosły 24,5 miliardy złotych i były niższe o 19,5 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Komunikat opublikowany przez GPW w Warszawie pokazuje, że łączna wartość obrotów w listopadzie 2022 roku na Głównym Rynku wyniosła 24,5 miliardów złotych i była niższa o 19,5 procent w stosunku do analogicznego miesiąca roku minionego. Średnia dzienna wartość była na poziomie 1,2 miliarda złotych, co oznacza spadek o około 19 procent.

Na rynku NewConnect obroty przekroczyły 147,7 milionów złotych, co oznacza spadek o 53,7 procent. Łączna wartość handlu obligacjami wyniosła w ciągu ostatniego miesiąca 17,9 miliardów złotych wobec 42,1 miliardów przed rokiem.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot i terminowym w listopadzie był na poziomie 7,8 TWh co oznacza spadek o 60,8 procent.

W przypadku gazu ziemnego obroty wzrosły o 42 procent rok do roku do 15,5 TWh. Na rynku spot obrót wzrósł o 62,1 procent do poziomu 3,6 TWh, a na rynku terminowym odnotowano wzrost o 36,9 procent do poziomu 11,9 TWh.

W zestawieniu podano, że kapitalizacja 371 spółek notowanych na Rynku Głównym wyniosła 565, 4 miliarda złotych. Łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych sięgnęła w listopadzie 2022 roku 1 114,5 miliarda złotych.

Listopad 2022 roku jest kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów na GPW w Warszawie, brakuje także nowych emisji. Wysoka inflacja dodatkowo zniechęca do inwestowania w spółki notowane na warszawskim parkiecie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl