W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat może powstać nowy parkiet dla spółek spoza Unii Europejskiej, które będą notowane na giełdzie w Warszawie - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mogą zadebiutować spółki z Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Dietl, prezes GPW.

Dla takich podmiotów docelowo może powstać zupełnie nowy rynek; projekt powinien zostać przygotowany w ciągu 2-3 lat.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oceni prospekty emisyjne według polskich standardów obowiązujących na rynku spółek publicznych.

Czy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w najbliższym czasie mogą być notowane kolejne zagraniczne spółki?

- Istnieje pełna możliwość inwestowania przez akcjonariuszy w akcje zagranicznych spółek. Lista jest długa, a oferta - szeroka. Są tam tak znaczące spółki, jak niemieckie Siemens, Zalando, Allianz, brytyjski rynek reprezentują zaś Barclays Bank, BP czy BHP Billiton. Amerykańskie spółki to Coca-Cola, JP Morgan Chase, Microsoft, US Steel, a spółki francuskie - m.in. Carrefour, Societe Generale, Vivendi.

Od 2018 roku, kiedy weszły w życie nowe unijne przepisy od systemu notowań na dwóch lub nawet trzech giełdach, czyli tak zwanego dual listingu. Teraz nie ma już sensu stosowania takich rozwiązań, aby pozyskiwać zagranicznych akcjonariuszy. Unijny rynek ułatwia całą sprawę (zapisy unijnej dyrektywy MiFID II zwiększyły ochronę inwestorów i poprawiły przejrzystość rynków finansowych w UE - red.) .

Giełda Papierów Wartościowych spodziewa się, że spółki z Armenii wybiorą parkiet w Warszawie na miejsce swoich notowań

Kiedy możemy mieć do czynienia z klasycznym rozwiązaniem systemu podwójnych notowań? Wówczas, gdy sprawa dotyczy spółek spoza Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że w grudniu 2022 roku GPW kupiła większościowy pakiet akcji giełdy w Armenii (Armenia Securities Exchange). Z tego, co wiemy, jest tam część spółek, które nie wchodzą na giełdę, nadal nie są publiczne, bo tamten rynek jest dla nich po prostu za mały.

A kiedy możliwe są debiuty spółek z Armenii, ale także być może z Gruzji i Azerbejdżanu na naszym parkiecie?

- Myślę, że musimy poczekać na to dwa, może trzy lata. Te spółki powinny się do tego przygotować wewnętrznie, ale także mentalnie. Docelowo, strategicznie chcielibyśmy zrobić takie rozwiązanie, które nazywam roboczo parkietem przeznaczonym dla krajów granicznych Unii Europejskiej. Specjalnie nie określam nazywam tych rynków klasycznym mianem emerging markets (rynki rozwijające się).

Mam na myśli spółki z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu czy Gruzji. My jesteśmy już rynkiem rozwiniętym, o ugruntowanej pozycji. Inwestorzy krajowi, ale także zagraniczni, są od dawna znakomicie zapoznani z naszą technologią i rozwiązaniami, które możemy im zaoferować.

Nowy rynek giełdowy dla spółek spoza Unii Europejskiej powinien powstać w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat

A co do nowego parkietu... To nie jest jeszcze procedowane, ale narodził się taki pomysł - i chyba warto podążać tą drogą.

Czy w przypadku decyzji o podwójnym notowaniu spółek ze wspomnianych krajów konieczne są uzgodnienia z lokalnymi regulatorami odpowiedzialnymi za rynek kapitałowy?

- Spółki, które podejmą decyzją o przygotowaniu do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będą musiały - co zrozumiałe - przejść pełną procedurę w Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli mamy do czynienia ze spółką spoza obszaru Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych, to wówczas muszą być zastosowane określone wymogi.

Trzeba być w strefie regulacji transatlantyckich - i wtedy nie ma żadnych ograniczeń w swobodnym handlu akcjami. Dla spółek z wymienionych przeze mnie krajów oznacza to konieczność przygotowania i złożenia prospektu emisyjnego. Zostanie on oceniony według takich wymogów, jakie dotyczą polskich emitentów.

Zagraniczne spółki będą składać prospekty emisyjne w Komisji Nadzoru Finansowego

Jednak to stanie się także gwarancją, że spółka spełnia wszystkie wymogi bycia publicznym podmiotem - zwłaszcza dla inwestorów, przyszłych akcjonariuszy, którzy będą zainteresowani uczestnictwem w publicznej emisji, ale również gwarancją i dla tych spółek. Wydaje mi się, że cały projekt jest bardzo ciekawy i warto nad nim pracować.

Głównym akcjonariuszem GPW jest Skarb Państwa, który kontroluje 51,80 procent akcji. Spółka GPW zadebiutowała na własnym parkiecie w 2010 roku. Marek Dietl jest prezesem GPW od 2017 roku.

