Warszawska giełda rozpoczęła tydydzień od spadków

Wszystkie główne indeksy warszawskiej GPW zakończyły poniedziałkową sesję pod kreską. Jak powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik, znacznie ciekawsza dla inwestorów może być druga część tygodnia, kiedy to inwestorzy poznają komunikaty z banków centralnych, m.in. amerykańskiego Fed-u.

"Po weekendzie zarówno europejskie indeksy, jak i główne indeksy warszawskiego parkietu otworzyły się pozytywnie. Jednak z każdą kolejną godziną handlu nastroje się pogarszały i jeszcze przed południem obserwowaliśmy cofnięcie się indeksów z GPW. Ostatecznie WIG20 był jednym z najgorzej radzących sobie indeksów w Europie. Inwestorom nie pomogły nawet informacje o pozytywnym początku sesji na Wall Street" - powiedział PAP Biznes Łukasz Stefanik.

"W poniedziałek obserwowaliśmy niewielkie obroty na krajowym rynku akcji. Jednak druga część tygodnia może być znacznie ciekawsza, m.in. z uwagi na decyzje dotyczące polityki monetarnej kilku banków centralnych, w tym amerykańskiego Fed-u - w środę wieczorem" - dodał.

Na koniec analityk przypomniał, że WIG20 od dłuższego czasu porusza się w konsolidacji 1.730-1.850 pkt. Zdaniem Stefanika, patrząc w szerszym ujęciu, bardziej realne jest testowanie dolnego ograniczenia, czyli poziomu 1.730 pkt.

Na zamknięciu w poniedziałek WIG20 spadł 0,8 proc. do 1.758,65 pkt., WIG zniżkował 0,56 proc. do 50.454,28 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,01 proc. do 3.616,46 pkt., a sWIG80 stracił 0,38 proc. do 14.282,03 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko 850 mln zł, z czego 695 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (259 mln zł) oraz PKO BP (78 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,15 proc., a S&P 500 zwyżkował ponad 1,6 proc.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 9 z 15 - zakończyła sesję pod kreską. Najmocniej w dół poszły: WIG-odzież (-2,84 proc.) oraz WIG-energia (ok. -2 proc.).

Z kolei najbardziej zwyżkowały spółki z sektora leków (0,89 proc.).

Wśród krajowych blue chipów - po raz trzeci z rzędu - najbardziej zyskały akcje JSW, które podrożały o 3,24 proc. W zeszłym tygodniu analitycy zwracali uwagę na zapowiedziane na październik decyzje o udzieleniu pomocy dla spółki w ramach tarczy antykryzysowej.

O 1,44 proc. do góry poszły notowania PKO BP i była to czwarta z rzędu sesja spółki zakończona na plusie. Jak dowiedział się PAP Biznes, PKO BP ma ponad 13 mld zł kapitału nadwyżkowego i po ostatnich zmianach w statucie może rozważać przeprowadzenie skupu i umorzenie akcji własnych. Do tego jednak wymagana będzie zgoda nadzorcy.

Czwartą sesję z rzędu rosły też walory innych banków: Aliora (1,19 proc.) oraz Pekao (0,62 proc.).

Z kolei pozostałe banki obecne w WIG20 zakończyły swoje serie trzech wzrostowych sesji z rzędu. W poniedziałek ich akcje zniżkowały: mBanku (-1,45 proc.) oraz Santandera (-0,46 proc.).

Najmocniej w WIG20 w dół poszły akcje Tauronu, taniejące o 5,19 proc., a także LPP, który stracił o 3,55 proc.

Z uwagi na słabą końcówkę sesji, aż 3 proc. stracił CD Projekt.

O ponad 8 proc. zyskały walory Mercatora i był to najlepszy wynik w mWIG40.

Po raz czwarty z rzędu sesję na plusie zakończył Mabion. Akcje biotechnologicznej spółki podrożały o 7,14 proc.

Najsłabiej w mWIG40 radził sobie BNP Paribas Bank Polska, który zakończył sesję pod kreską o 2,69 proc.

Po raz piąty z rzędu zniżkowały akcje PlayWaya - tym razem w dół o 1,62 proc.

Najmocniejszym ogniwem w sWIG80 okazał się Work Service, którego akcje podrożały o 13,71 proc.

Zyskali także akcjonariusze Wieltonu (5,94 proc.) oraz TIM-u (4,72 proc.).

Swoje historyczne maksima wyrównała Selvita - w górę o 4,13 proc. do 50,4 zł.

W sWIG80 największe straty ponieśli akcjonariusze Trakcji. Kurs spółki zniżkował o 8,32 proc.

Na szerokim rynku wyróżniała się Krynica Vitamin, która przy obrotach sięgających ponad 2,5 mln zł zwyżkowała o 16,18 proc. i znalazła się na poziomach z grudnia 2016 r.

Podczas poniedziałkowej sesji Novita poinformowała, że akcjonariusze spółki zdecydują w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego kapitału zapasowego. Na dywidendę trafić ma 27 mln zł, co dawać będzie 10,8 zł dywidendy na akcję. Termin walnego zaproponowano na 19 listopada. Kurs spółki zwyżkował o 10,48 proc.