Warszawska giełda rozpoczęła tydzień od wzrostów

Poniedziałkowa sesja na giełdzie w Warszawie, jak i na głównych parkietach europejskich, upłynęła pod znakiem sporej zmienności, ale jak wskazują analitycy jej zakończenie było optymistyczne. Zwracają uwagę na poziom 2.240 pkt. dla WIG20, jako istotny dla dalszej koniunktury na krajowym rynku.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,19 proc. do 2.209,62 pkt., a WIG zyskał 0,79 proc. do 67.418,41 pkt. O 0,69 proc. urósł reprezentujący małe spółki sWIG80 zamykając sesję na poziomie 19.483,19 pkt.

Jedynym z głównych indeksów, który stracił na wartości był mWIG40; zamknął się na 0,43 proc. minusie osiągając poziom 5.106,59 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,43 mld zł, a z tego 1,26 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Warszawskie indeksy podobnie jak główne indeksy europejskie rozpoczęły handel wyżej, co związane było z mocną, piątkową sesją na Wall Street. Po pierwszej godzinie notowań optymizm zaczął jednak maleć i np. niemiecki DAX wymazał niemal całe wzrosty mające miejsce po otwarciu. Dużą część porannego wzrostu oddawały w tym czasie również krajowe indeksy. Ostatecznie jednak sesję kończymy na plusach, co jest próbą wymazania negatywnych nastrojów z drugiej połowy stycznia" - powiedział analityk XTB, Łukasz Stefanik.

Analityk powiedział również, że główne ryzyka dla rynku się nie zmieniły, ale pozytywny wpływ na sentyment mogą mieć publikowane w tym tygodniu wyniki finansowe kluczowych spółek z Wall Street.

"Sytuacja fundamentalna czy otoczenie rynkowe nie zmieniło się i cały czas mamy zagrożenie geopolityczne związane z możliwym konfliktem na linii Rosja-Ukraina, a także zmianą na jastrzębią retorykę FED, co nie jest dobrą wiadomością dla indeksów. Z drugiej strony pozytywny wpływ na rynek mogą mieć publikowane w tym tygodniu wyniki największych firm z Wall Street - Amazona, Mety czy Google. Jeśli wyniki będą dobre, może to doprowadzić do kontynuacji odbicia" - dodał.

Ze spółek z WIG20, Stefanik wskazał dwóch emitentów, których akcje mogą być ciekawe na najbliższych sesjach.

"Jeśli chodzi o spółki z polskiego rynku zwróciłbym uwagę na Dino, gdzie w ostatnim czasie doszło do sporej wyprzedaży, która moim zdaniem jest zdrowym cofnięciem po silnym trendzie wzrostowym. Warto zwrócić uwagę, że cena tych akcji zatrzymała się w okolicach dołków z listopada 2021 i dla dalszego trendu ważne jest utrzymanie okolic 305 zł. Drugą ciekawą spółką jest CD Projekt, który w WIG20 był liderem wzrostów na poniedziałkowej sesji. W minionym tygodniu kurs tych akcji zszedł poniżej dołków z października ub.r., jednak dzisiejsza sesja moim zdaniem to wybicie neguje. Prawdopodobnie więc wracamy do wzrostów i jest szansa na ponowne podejście do okolic 200-205 zł za akcję" - dodał analityk

Analityk wskazał na poziom 2.240 pkt. dla WIG20, gdzie jego zdaniem usytuowany jest ważny opór.

"W przypadku WIG20 mamy moim zdaniem szansę na utworzenie lokalnej formacji podwójnego dna (jedna z formacji zakończenia spadków - red.), jeżeli oczywiście pozytywne nastroje na rynkach bazowych się utrzymają. W takim ujęciu kluczowym poziomem dla tego indeksu jest opór usytuowany na 2.240 pkt." - zakończył Stefanik

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,94 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 0,31 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał o 1,4 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu również panowały pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł 2,01 proc., S&P500 zwyżkował o 0,8 proc., a DJI zyskiwał 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG.GAMES (5,11 proc.), WIG leki (2,95 proc.) oraz WIG Odzież (1,07 proc.).

Najmocniej zaś straciły WIG Górnictwo (-1,85 proc.), WIG Spożywczy (-1,5 proc.) oraz WIG Energetyka (-1,14 proc.).

W WIG20 liderem wzrostów był CD Projekt, który na zamknięciu zyskał 8,33 proc. i zakończył sesję na poziomie 180,06 zł przy 91 mln obrotu. Według informacji IGN, największego internetowego portalu branży gier, CD Projekt pracuje nad nową grą karcianą, której premiera ma odbyć się w tym roku. Gra wideo ma być osadzona w świecie "Wiedźmina" i przeznaczona dla jednego gracza (single-player). Nazwa robocza to "Golden Nekker".

Wzrosty z połowy sesji powiększyły również akcje Allegro, które zyskały 6,29 proc. do 37,6 zł, przy największych na rynku obrotach sięgających 175 mln zł.

Dzięki mocnej drugiej części sesji, 2,92 proc. zyskały akcje Dino i zamknęły się na poziomie 314 zł.

Nie zmienił się układ sił z połowy sesji wśród spółek z sektora finansowego. Najmocniej zyskały akcje Pekao (2,15 proc.), a stracił tylko Santander Bank Polska zamykając sesję na 0,54 proc. minusie. Akcje PKO BP urosły natomiast o 0,78 proc., a PZU o 0,86 proc.

Liderami spadków na zamknięciu były: Tauron, KGHM oraz JSW, których kursy zniżkowały po 1,8 proc.

Po zakończeniu piątkowej sesji zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w spółce w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku. W efekcie ustaleń wzrost funduszu wynagrodzeń w 2022 roku wyniesie około 250 mln zł.

W czasie sesji PKN Orlen oraz PGNiG poinformowały, iż otrzymały zgodę UOKiK na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Orlen Południe i PGNiG wspólnego przedsiębiorcy, czyli spółki PGNiG SPV 7.Przedmiotem działalności nowej spółki będzie m.in. pozyskiwanie i budowa instalacji biometanowych, rozwój technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu oraz produkcja, obrót i wykorzystanie biometanu w różnych obszarach działalności PGNiG i Grupy Orlen.

Na zamknięciu kurs PKN Orlen zniżkował o 1,09 proc., a kurs PGNiG zyskał 0,72 proc.

W mWIG40, w porównaniu do środkowej fazy sesji, układ liderów wzrostów nie uległ zmianie. O 10,73 proc. zyskał Mabion, a o 7,78 proc. zyskały akcje Ten Square Games. Jak poinformowała ta ostatnia spółka po zakończeniu piątkowej sesji, fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden PTE przekroczyły próg 5 proc. w jej akcjonariacie i mają łącznie 7,181 proc. akcji.

Spadki z połowy poniedziałkowych notowań powiększyła natomiast Polenergia, której kurs spadł o 13,13 proc.- najwięcej w tym segmencie rynku. Po sesji z 27 stycznia spółka podała, iż Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Polenergii, związany z ofertą publiczną do 21,43 mln nowych akcji. Cena emisyjna wyniesie 47 zł za papier, a wpływy z oferty szacowane są w przedziale od 917 mln zł do 1 mld zł.

O ponad 4 proc. zniżkowały z kolei akcje Asseco SEE (4,61 proc.) oraz Kęt (-4,26 proc.).

W sWIG80 liderem wzrostów był Skarbiec Holding, którego akcje zyskały 8,01 proc. do 31 zł przy dużych, sięgających 3,6 mln obrotach. Wyraźnie zyskały również akcje Sanoka (6,61 proc.) oraz Grodna, które zamknęły się na 5,99 proc. plusie.

O 5,33 proc. przy 1,5 mln obrotu urosły z kolei akcje Rafako. Przed sesją Rafako poinformowało, iż jego spółka zależna podpisała list intencyjny z Siemens Energy, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie pozyskiwania zamówień na modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe. W liście określono, że jeśli Rafako lub Siemens uzyska zamówienie na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, to będzie korzystać z usług drugiej strony listu intencyjnego jako wskazanego podwykonawcy na zasadzie wyłączności. Współpraca ma dotyczyć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, Republiki Serbii, Macedonii Północnej, Republiki Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny.

Najsłabiej z tego segmentu rynku zakończyły poniedziałkową sesję akcje Instalu Kraków (-5,07 proc.), Oponeo .pl(-2,86 proc.) oraz BNP Parinas Bank Polska, które straciły 2,37 proc.

