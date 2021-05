Warszawska giełda śrubuje wyniki najdynamiczniej w Europie

Warszawska giełda mocno weszła w 2021 rok – w pierwszym kwartale zanotowała dwucyfrowy wzrost przychodów i zysk. Warszawskim parkiet był również w pierwszych trzech miesiącach roku europejskim liderem, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu obrotów.

Mniejsze obroty TGE

Jak informowali przedstawiciele GPW, wzrost przychodów - w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. - wynika przede wszystkim z wyższych o 11,7 mln zł (tj. o 28,1 proc.) przychodów osiągniętych z obsługi obrotu na rynku finansowym. Ów przyrost przychodów to głównie efekt wyższych o 12,7 mln zł, tj. o 39,7 proc. przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym.GP notowało w tym okresie jednak również spory wzrost kosztów – o 19,2 proc. To, po części, efekt wspomnianej już większej rezerwy dla KNF, ale nie tylko. Jak tłumaczył członek zarządu GPW Piotr Borowski: wzrosły również - na skutek realizacji celów zawartych w strategii GPW do 2022 roku - koszty osobowe, ale i koszty usług obcych. W tej drugiej kategorii mieszczą się większe wydatki na IT, serwis czy udział w międzynarodowym rynku energii.GPW podsumowała również wyniki swojej spółki zależnej – Towarowej Giełdy Energii. Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym spadły w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. o 4,9 proc. rok do roku r oraz 0,8 kwartał do kwartału, osiągając poziom 18,0 mln zł.Przychody z obrotu energią wyniosły 3,9 mln zł w pierwszym kwartale, co oznacza spadek o 18,6 proc. w ujęciu rocznym oraz o 25,3 proc. w kwartalnym. Łączny wolumen obrotów na rynku energii prowadzonym przez TGE wyniósł 47,8 TWh w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. (spadek 18,8 TWh, czyli 28,3 proc. rok do roku).Prezes TGE Piotr Zawistowski zwracał uwagę, że pierwszym kwartale były pewne zwirowania spowodowane prowadzoną w lutym dyskusją o przyszłości obliga giełdowego. Teraz dyskusja ucichła - i sytuacja nieco się uspokoiła.Przychody z obrotu gazem spadły o 7,3 proc. w ujęciu rocznym oraz o 9,5 proc. kwartał do kwartału - i wyniosły 3,1 mln zł. Wolumen obrotu gazem ziemnym na parkiecie TGE sięgnął 36,5 TWh (mniej o 3,4 TWh, czyli 8,5 proc. niż rok wcześniej).Zamierzenia GPW na najbliższą przyszłość to m.in. budowa Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego, wdrożenie od lipca Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz debiut kolejnych ETF-ów.