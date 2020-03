Warszawska giełda w kolorze czerwonym. Tak źle nie było od 12 lat

W poniedziałek na GPW główne indeksy silnie spadały w ślad za masową wyprzedażą na Wall Street i w Europie. WIG20 zniżkował 7,9 proc., notując najmocniejszy jednosesyjny spadek od października 2008 roku. Inwestorów straszy rozszerzająca się epidemia koronawirusa i ostry spadek cen ropy naftowej.

Wszystkie spółki z WIG20 spadły, przy czym połowa straciła ponad 9 proc. W dwucyfrowym tempie spadały papiery mBanku (-12,7 proc.), Alior Banku (-11,8 proc.), CCC (-11,5 proc.) i KGHM (-11,1 proc.).Minima roczne odnotowało 16 z 20 firm z WIG20, a najniższe kursy w historii miały Alior Bank, PGNiG, PGE i Tauron.Relatywnie dobrze w obliczu fali silnej przeceny radziły sobie akcje PKN Orlen. Cena spółki nieznacznie rosła nawet w trakcie notowań, lecz zakończyła sesją minimalnym spadkiem (-0,2 proc.).Analitycy tłumaczą zachowanie się akcji spółki tym, że można ona okazać się beneficjentem gwałtownych spadków ropy naftowej, do których doszło po braku porozumienia co do ograniczenia wydobycia tego surowca w ramach grupy OPEC+ i zapowiedzi Arabii Saudyjskiej o zwiększeniu wolumenów produkcji."Spółce pomogła przecena na rynku ropy naftowej, inwestorzy liczą na wyższe marże, co powinno się przełożyć na lepsze wyniki koncernu" - napisał Łukasz Stefanik, analityk XTB.Na szerokim rynku silne spadki, w tempie dwucyfrowym, zaliczyło 7 spółek z mWIG40 i 12 podmiotów z sWIG80.