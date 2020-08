Warszawska giełda z większym zyskiem

Po pierwszych sześciu miesiącach Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mogła pochwalić się skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 72,8 mln zł wobec 67 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody wyniosły 198,1 mln zł wobec 173,3 mln zł rok wcześniej.

- Spadek zysku netto za okres pierwszego półrocza 2020 roku to efekt uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży o 1,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 1,5 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 28,3 mln zł. Niższe przychody finansowe w 2020 roku to nie otrzymanie w tym okresie dywidendy od spółki zależnej IRGiT. W 2019 roku w czerwcu TGE otrzymała dywidendę w wysokości 28,2 mln zł – tłumaczy w raporcie GPW.W okresie pierwszego półrocza 2020 r. EBITDA IRGiT (Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych) wyniosła 18,3 mln zł w stosunku do 17,4 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł 17 mln zł wobec 15,9 mln zł wypracowanych w okresie 6 miesięcy 2019 roku.EBITDA BondSpot (spółka prowadzi elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych) w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 0,9 mln zł wobec 0,6 mln zł uzyskanych rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 0,2 mln zł wobec 59 tys. zł straty rok wcześniej.W raporcie można również znaleźć dane dotyczące rynku. Kapitalizacja spółek krajowych wyniosła w drugim kwartale 473 mld zł wobec 594 mld zł rok wcześniej. Notowanych na było 392 spółki polskie i 48 zagranicznych wobec 410 polskich i 50 zagranicznych rok wcześniej. Spadła również liczba spółek notowanych na New Connect z 385 w drugim kwartale 2019 r do 372 obecnie (dopiero 13 sierpnia zadebiutowała 373 spółka – Pyramid Games).Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 62,8 TWh wobec 52,9 TWh rok wcześniej, gazem – 35,7 TWh wobec 37,3 TWh w drugim kwartale 2019 r.