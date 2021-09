Warszawska giełda z zyskiem o 15 proc. wyższym niż przed rokiem

W pierwszym półroczu 2021 Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący blisko 84 mln zł i był wyższy o ponad 15 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. - poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie.

Giełda podała, że skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 83,9 mln zł. Był on o 11,2 mln zł (15,3 proc.) wyższy niż w pierwszym półroczu 2020 r. Wyjaśniono, że było to skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży z poziomu 198,6 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r. do poziomu 209,4 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost o 5,4 proc.).

Dodano, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł 94 mln zł i był niższy o 0,4 mln zł (0,5 proc.) w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r.

Grupa poinformowała, że zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 111,4 mln zł i był niższy o 1,8 mln zł, tzn. (1,6 proc.) w stosunku do pierwszego półrocza 2020.

"Istotnym czynnikiem determinującym trend wzrostowy przychodów w 2021 r. była pandemia wirusa SARS-CoV-2 powodująca z jednej strony niepewność i dużą zmienność na rynkach, a z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne, mające wpływ na wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym, co miało przełożenie na wzrost wolumenu obrotów" - wskazano w komunikacie.

GPW poinformowała ponadto, że w drugim kwartale 2021 przychody ze sprzedaży wyniosły 98,1 mln zł (w pierwszym kwartale było to 111,3 mln zł.). Koszty operacyjne w drugim kwartale ukształtowały się na poziomie 51 mln zł (pierwszy kw. - 65,8 mln zł).

Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej GPW w drugim kwartale osiągnął poziom 49,2 mln zł (w pierwszym kw. - 44,9 mln zł); zysk netto wyniósł z kolei 45,2 mln zł (pierwszy kw. 38,7 mln zł). EBITDA za drugi kw. wyniosła z kolei 57,8 mln zł (w pierwszym kw. było to 53,6 mln zł).

GPW dodała, że w drugim kwartale br. kapitalizacja spółek na Rynku Głównym wyniosła 637 mld zł (569 mld w pierwszym kw.), a wartość obrotów akacjami - 75 mld zł (w pierwszym kw. - 94 mld zł).

Na koniec drugiego kwartału na Rynku Głównym było 379 spółek krajowych i 47 zagranicznych (w pierwszym kw. było to odpowiednio 382 i 51 spółek). Na rynku NewConnect było notowanych z kolei 365 spółek (w pierwszym kw. - 376).

W drugim kwartale 2021 wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 53,4 TWh (w pierwszym kw. 47,7 TWh), a wolumen obrotu gazem wyniósł z kolei 36,9 TWh (w pierwszym kw. 36,5 TWh).

