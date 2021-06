Warszawskie indeksy kończą tydzień pod kreską

Główne krajowe indeksy giełdowe zakończyły pod kreską nie tylko piątkowe notowania, ale także cały tydzień. Na przestrzeni ostatnich pięciu sesji WIG i WIG20 straciły po ok. 1 proc. Indeksom nie pomogła 7 proc. zwyżka CD Projektu, po której kurs wrócił do poziomów z połowy kwietnia.

W ujęciu tygodniowym WIG spadł o 1 proc., WIG20 zniżkował o 1,3 proc., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc., a sWIG80 pozostał bez zmian.

Piątkowe obroty na GPW przekroczyły 1 mld zł, z czego 761 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Największy handel odbywał się na walorach CD Projektu, a obroty przekroczyły 122 mln zł. CDR był jedną z najmocniejszych spółek na GPW i zanotował największy wzrost w WIG20.

"Dzisiejsza sesja na GPW kończy tydzień, w którym nie było zbyt dużych zmian - nie wpłynęły one na ogólny trend krajowych indeksów. Wszystkie segmenty naszego rynku były ostatnio mocne, przez co wisiało nad nimi widmo korekty. Można powiedzieć, że wymiar kary był bardzo mały. Zanotowane spadki ciężko nazwać korektą, a raczej konsolidacją. WIG okupuje okolice swoich szczytów, co pokazuje, że kupujący nadal są silni" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Otoczenie jest w miarę sprzyjające rynkom akcji, a indeksy w USA wspinają się na nowe szczyty. Krajowe indeksy były dziś relatywnie słabsze, co jest raczej naturalnym następstwem tego, że wczoraj były jednymi z silniejszych. Nie pomagał nam umacniający się dolar. Jeżeli spadki na EUR/PLN będą trwały, w przyszłym tygodniu korekta na GPW może się pogłębić" - dodał.

Przez większość piątkowej sesji WIG20 pozostawał pod kreską. Ok. godz. 15 wybił się na chwilę powyżej poziomu odniesienia, jednak na koniec dnia wrócił w okolice dziennych minimów, tracąc na zamknięciu 0,55 proc. i przyjmując poziom 2.224,67 pkt. WIG zniżkował o 0,45 pkt., do 66.210,63 pkt., mWIG40 stracił 0,22 proc. do 4.887,79 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,33 proc. do 20.913,19 pkt.

W piątek po południu niemiecki DAX wzrósł o 0,7 proc., amerykański S&P 500 pozostawał na poziomie odniesienia, a technologiczny Nasdaq rósł o 0,1 proc.

Największy handel odbywał się na walorach CD Projektu, a obroty przekroczyły 122 mln zł. CDR był jedną z najmocniejszych spółek na GPW i zanotował największy wzrost w WIG20 - poszedł w górę o 6,8 proc. do 185,8 zł i jest najwyżej od połowy kwietnia.

Jak zauważył Nowak, mogło to być związane z wymianą tweetów między profilem gry "Wiedźmin" i jej serialowego odpowiednika. Inwestorzy spodziewają się zapowiedzi kolejnego sezonu serialu "Wiedźmin" na platformie Netflix. Analityk dodał, że inwestorzy puścili w niepamięć czwartkowy wyciek danych po niedawnym ataku hakerskim.

WIG.games wzrósł w piątek o 4,4 proc. Poza nim rosły jeszcze 4 branże, wzrosty nie przekraczały jednak 0,6 proc. Pozostałe 10 sektorów poszło w dół, w tym najmocniej energetyka.

W WIG20 wyraźnie rosły jeszcze notowania JSW - o 2 proc., po 0,2 proc. zwyżkowały KGHM i Lotos, a Mercator - bez zmian.

Pozostałe spółki poszły w dół, z czego Santander i Dino po 2,6-2,7 proc., a PGE - o 2,4 proc.

W mWIG40 wzrostem o blisko 7 proc. wyróżniło się Ten Square Games. Jak ocenił Szymon Nowak, inwestorzy pozytywnie odebrali komunikat o przeglądzie opcji strategicznych i poszukiwaniu inwestora.

Mocno zwyżkował także ComArch - kurs jest najwyżej w historii na poziomie 260 zł.

Po około 3 proc. traciły LiveChat i Enea.

Z kolei w sWIG80 najmocniej zniżkowały Getin Holding - o 6 proc. i Mirbud - o 4,5 proc., a Boryszew poszedł w górę o 8 proc.

