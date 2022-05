Warszawskie indeksy mocno wzrosły

Poniedziałkowe wzrosty warszawskiego parkietu ponownie wyróżniły go na tle rynków bazowych, a istotny wpływ na GPW miało znaczące umocnienie złotego – powiedział dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Zdaniem analityka, w perspektywie 2-3 tygodni optymizm na krajowym parkiecie może się utrzymać.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 3,04 proc. do 1.836,87 pkt., WIG poszedł w górę o 2,66 proc. do 57.167,82 pkt.

Wzrosły również indeksy małych i średnich spółek - sWIG80 o 0,55 proc. do 18.027,58 pkt., a mWIG40 o 2,27 proc. do 4.351,23 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,095 mld zł, z czego 0,926 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Poniedziałkowa sesja była bardzo mocna i to zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do rynków bazowych. Oczywiście na głównych parkietach również mamy jakąś poprawę sentymentu, jednak mimo to w ostatnich dniach odbicie na WIG20 było wyraźnie silniejsze. To potwierdza naszą tezę, że sektor finansowy był nadmiernie wyprzedany i w momencie kiedy mamy za sobą dobre raporty za I kw. br., nadzieje na większe odbicie rosną" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Analityk zwrócił uwagę na zachowanie EUR/USD, którego wzrosty sprzyjają umocnieniu złotego, a to poprzez korelacje wspiera rynek kapitałowy.

"Dzisiejsze wypowiedzi Christine Lagarde wywołały gwałtowną aprecjację euro i przez to także złotego. Zapowiedź podwyżek stóp w III kw. br. przez szefową ECB może być istotnym czynnikiem wpływającym na dalsze umocnienie euro. Nawet jeśli nie będziemy mieć do czynienia z trwałym odwróceniem trendu EUR/USD, to spokojnie możemy wrócić do poziomu 1,10, a to w przypadku realizacji miałoby istotny wpływ na złotego. To z kolei miałoby duży, pozytywny wpływ na warszawski parkiet, który z siłą złotego jest dodatnio skorelowany" - dodał Cisowski.

Euro wzrosło wobec dolara do najwyższego poziomu od miesiąca po tym, jak Europejski Bank Centralny wskazał, że może zacząć podnosić stopy procentowe w lipcu, gdy zakończy program skupu obligacji. Według prezes EBC Christine Lagarde, stopy proc. mogą wzrosnąć do końca III kw. o 50 pb.

"W tym upatrywałbym jednej z głównych przyczyn optymistycznego obrazu naszego rynku" - dodał analityk DI Xelion.

Zdaniem Cisowskiego, niedosyt pozostawiają obroty, które nie są zbyt wysokie oraz spadające przy bardzo dużych obrotach Allegro.

"Jesteśmy jednak w krótkim terminie, czyli w perspektywie 2-3 tygodni, optymistycznie nastawieni do rynku. Uważamy, że nawet jeśli GPW nie będzie się tak wyróżniała jak w ostatnich dniach na tle choćby giełd z USA, to w otoczeniu zewnętrznym także widzimy powody do odbicia. Wyprzedzający wskaźnik C/Z w USA jest obecnie w okolicach 16, co z miejscem, w którym znalazł się rynek obligacji, stwarza - naszym daniem - potencjał do większego odreagowania" - podsumował Cisowski.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,06 proc., francuski CAC 40 zyskiwał 0,61 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,35 proc.

W czasie zamykania krajowego parkietu na giełdach amerykańskich panowały także pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,86 proc., S&P500 szedł w górę o 1,45 proc., a DJI zyskiwał 1,16 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 14 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Energetyka (4,54 proc.), WIG-Banki (4,39 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (3,47 proc.).

Zniżkował tylko WIG-Gry, który stracił 0,71 proc.

Z WIG20 najlepiej sesję zakończyły spółki, które były w gronie liderów wzrostów w połowie poniedziałkowych notowań. Akcje PZU wzrosły o 7,15 proc. do 32,5 zł i była to dla nich najmocniejsza sesja od marca br.

O 7,27 proc. do 10,375 zł zyskało natomiast PGE, a jego kurs wybił się górą ze średnioterminowego trendu bocznego, który budował od początku marca br. Spółka podała w komunikacie prasowym, że PGE Energia Odnawialna, z grupy PGE, wybuduje siedem nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MW. Farmy powstaną na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim.

W gronie liderów wzrostów w WIG20 były także banki, z których najmocniej wzrosły akcje mBanku (5,59 proc.) oraz PKO BP (5,51 proc.).

Mocne wzrosty zanotowały także spółki z sektora surowców energetycznych. Kurs JSW poszedł w górę o 5,11 proc. do 70 zł, a PGNiG, zyskało 3,31 proc. i osiągnęło poziom 6,246 zł.

Słabiej od indeksu zachował się natomiast KGHM, którego kurs wzrósł o 1,61 proc. do 135,7 zł. W czasie sesji spółka podała w komunikacie, że zarząd rekomenduje wypłatę z zysku za 2021 rok dywidendy w wysokości 600 mln zł, czyli 3 zł na akcję.

Na 1,74 proc. plusie na poziomie 22,2 zł zamknęły poniedziałkową sesję akcje Cyfrowego Polsatu. Spółka podała w czasie notowań, że według wstępnych danych przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy spółki w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji było 9.295.397 akcji. 16 maja Cyfrowy Polsat poinformował, że postanowił o kontynuacji skupu akcji własnych. Wraz z Reddev Investments Ltd. i Tobe Investments Group Ltd. spółka chciała skupić do 35 mln akcji własnych. Proponowana w zaproszeniu cena wynosiła 22,28 zł za akcję.

W WIG20 na wartości straciły tylko akcje dwóch spółek. Najmocniej, o 3,27 proc. do 23,495 zł w dół poszły akcje Allegro przy największych na rynku obrotach sięgających 182 mln zł.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w kwietniu w Polsce 8,9 proc. wobec 9,4 proc. w marcu.

Spadły też akcje CD Projekt (-1,47 proc.) do 116,62 zł i ponownie zbliżyły się do 52-tygodniowych minimów znajdujących się w cenach śróddziennych na 113,28 zł.

W mWIG40 liderem wzrostów były akcje Kruka, które poszły w górę o 8,07 proc. do 254,4 zł, a ich kurs naruszył lokalne maksimum z maja br.

Po mocnym piątkowym spadku, niemal równie mocno odbiły akcje Inter Cars (5,17 proc.) i zamknęły się na poziomie 407 zł.

W gronie liderów wzrostów w mWIG40 były także banki. Alior zyskał 5 proc. i osiągnął poziom 33,6 zł, a kurs Banku Millennium poszedł w górę o 4,09 proc. do 4,68 zł.

Po spadkach z początku sesji, bardzo dobrą drugą część notowań miała Grupa Azoty, której kurs zyskał 4,25 proc., sięgając 51,5 zł i zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Po publikacji wyników za I kw. br. o 4,24 proc. do 100,8 zł wzrósł kurs Dom Development. Spółka odnotowała w I kw. 2022 roku 141,7 mln zł zysku netto j.d. wobec 174,5 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 134,3 mln zł. Grupa miała w I kw. 173,9 mln zł zysku operacyjnego wobec 215,9 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał EBIT na poziomie 169,4 mln zł.

Jak podał deweloper w komunikacie, zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2021 rok w kwocie 10,50 zł na akcję. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 268,26 mln zł.

W gronie najsłabszych spółek z mWIG40 były DataWalk (-3,78 proc.) oraz Asbis, który stracił 2,85 proc. Asbis podał przed sesją, iż jego skonsolidowane przychody w kwietniu 2022 roku wyniosły ok. 143 mln USD, co oznacza spadek o ok. 37 proc. rdr.

W sWIG80 w gronie liderów wzrostów z połowy sesji nie zaszły znaczące zmiany. Coal Energy zyskał 11,86 proc., ZE PAK poszedł w górę o 10,82 proc., a Ryvu Therapeutics zanotował 7,41 proc. wzrost, po ustanowieniu w ubiegły piątek 52-tygodniowych minimów.

W tym segmencie rynku najsłabsze były Serinus Energy (-8 proc.), którego kurs zbliża się do minimów ze stycznia i lutego br., Comp (-7,1 proc.) oraz Cognor Holding (-5,02 proc.).

