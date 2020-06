Warszawskie indeksy na sporych plusach

Główne indeksy zakończyły workowe notowania około 3-proc. wzrostami, a w ujęciu sektorowym rosło 13 z 15 branż. Analitycy wskazują, że może to oznaczać koniec korekty i powrót do trendu wzrostowego.

"Na wtorkowej sesji na GPW większość sektorów radziła sobie dobrze i zakończyła notowania na plusie. Warto zwrócić uwagę, że dominowały wzrosty dużych spółek, wynikające głównie z powrotu pozytywnego sentymentu. Wczorajsza i dzisiejsza sesja zdają się potwierdzać, że ostatnie spadki były tylko korektą i nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym. Wskazuje na to również indeks S&P 500, który zatrzymał się na istotnym wsparciu i dynamicznie się od niego odbił" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"W ciągu ostatniej fali spadkowej nie pojawiły się sygnały świadczące, że to już koniec wzrostów zapoczątkowanych w połowie marca. Z kolei pozytywnymi czynnikami, które mogą wspierać byki są między innymi dobre dane makroekonomiczne z USA, które wskazują, że recesja rzeczywiście może być wyjątkowo krótka. Przed południem wzrosty na rynkach wsparł niemiecki wskaźnik ZEW, który był lepszy od oczekiwań i wzrósł do poziomów nie widzianych od wielu miesięcy, a także wczorajszy komunikat Fed, w którym bank ogłosił, że będzie skupował obligacje korporacyjne" - dodał.

Sprzedaż detaliczna w USA w maju wzrosła o 17,7 proc. mdm - podał amerykański Departamentu Handlu. Konsensus zakładał wzrost o 8,4 proc. Był to największy wzrost sprzedaży detalicznej w historii. Poprzedni rekord wyniósł +6,7 proc. w październiku 2001 roku.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w VI poprawiło się - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 63,4 pkt. wobec 51,0 pkt. miesiąc wcześniej.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 3,25 proc. do 1.798,00 pkt., WIG zwyżkował o 2,84 proc. do 50.385,49 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,77 proc. do 3.512,12 pkt., a sWIG80 wzrósł o 2,92 proc. do 13.242,15 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.213 mln zł, z czego 996 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął wtorkowe notowania około 15 pkt. nad kreską i stopniowo rósł przez całą sesję, przy czym wzrosty te nabrały na sile w drugiej połowie notowań.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX rósł o 3,1 proc. Amerykański S&P 500 zyskiwał w tym czasie 1,5 proc., choć na otwarciu wzrosty sięgały nawet 3 proc.

Na GPW w górę poszło 13 z 15 indeksów sektorowych, przy czym największe wzrosty odnotowały banki (+5,3 proc.), kończąc tym samym serię czterech spadkowych sesji z rzędu. Po około 0,5 proc. spadły media i sektor spożywczy.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs CCC i zyskał 11 proc. Wśród notowanych w indeksie banków kursy Pekao i PKO wzrosły po 6,8 proc. Mocno w górę poszły także spółki paliwowe: Lotos - o 7 proc. i Orlen - o 6 proc.

Pod kreską znalazły się PGNiG - w dół o 3 proc. oraz PGE - o 1 proc.

Wśród małych i średnich spółek najmocniej rosły: DataWalk - o 19 proc., Mercator Medical - o 14 proc., Kogeneracja - o 11 proc., Ferro - o 10 proc. i Mirbud - o 9 proc. Po około 7 proc. rosły Famur, Celon Pharma i Torpol.

Mercator Medical poinformował w poniedziałek, że jego spółka zależna zawarła z Unispace Health Limited kontrakty na dostawę rękawic o łącznej wartości ok. 86 mln zł.

Na szerokim rynku Polnord wzrósł o 37 proc., Global Cosmed - o 32 proc.