Warta przekaże 10 mln zł na walkę z koronawirusem

Grupa Warta przekaże 10 mln zł na walkę z epidemią COVID-19. Spółka wesprze szpitale zakaźne pomagające Polakom w czasie epidemii, a także uruchamia akcję "Zostań w domu i pomagaj" – podała w środę firma.

Po to, by wesprzeć walkę z koronawirusem, firma wykorzysta m.in. środki, które miały być przeznaczone na kampanię jubileuszową z okazji 100-lecia działalności.

"W związku z rozprzestrzenianiem się (...) COVID-19 Warta rezygnuje z kampanii reklamowej z okazji 100-lecia firmy na rzecz wsparcia działań, których celem będzie pomoc dla społeczeństwa w ramach walki z epidemią" - poinformowała Warta w czwartek w komunikacie.

Prezes zarządu Warty Jarosław Parkot podkreślił, że jesteśmy w sytuacji, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna jest najważniejsza.

"Dlatego też chcemy skierować nasze działania nie tylko do jednej wybranej grupy, ale szeroko - aby przeciwdziałać wszelkim skutkom wirusa, również społecznym i psychologicznym. Zadaniem ubezpieczycieli, w tym Warty, jest pomagać - i to właśnie staramy się robić w przemyślany i punktowy sposób. Chcemy, aby nasza pomoc trafiła bezpośrednio tam, gdzie jest obecnie najbardziej potrzebna, w tym także do społeczności lokalnych" - wskazał Parkot, cytowany w informacji.

Połowę przeznaczonej na pomoc kwoty Grupa Warta przekaże szpitalom, które są na pierwszej linii frontu walki ze skutkami koronawirusa. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy wybrane placówki zakaźne. W ten sposób - jak podkreślono - Warta zamierza wspomóc te miejsca, gdzie pomoc w danej chwili jest najbardziej potrzebna.

Firma w pomoc angażuje także swoich agentów. W ramach akcji "Zostań w domu i pomagaj" od każdej zawartej polisy firma przekaże część składki na działania związane z walką z epidemią COVID-19. Kwota wsparcia może w sumie wynieść 5 mln zł.

"W myśl hasła +Zostań w domu+ agenci Warty, pracujący obecnie w trybie zdalnym, również aktywnie włączą się w działania dla swojej najbliższej społeczności. To oni, znając dobrze potrzeby w swoim otoczeniu, zarekomendują lokalne organizacje, które wymagają wsparcia w walce z koronawirusem" - wyjaśnił ubezpieczyciel. Pomoc zostanie równo podzielona na poszczególne województwa i przekazana zgodnie z rekomendacją agentów.

Prezes Warty zwrócił uwagę, że dziś ludzie potrzebują działań, które ich wzmocnią, pomogą budować wspólnotę i poczucie solidarności; szukają pozytywnych wzorców i codziennych bohaterów, którzy dadzą im nadzieję. "To oczywiste, że w tych trudnych chwilach powinniśmy być razem i działać wspólnie. Dlatego nasi agenci będą mieli realny wpływ na to, jak środki zostaną wykorzystane" - dodał.

Założona w 1920 roku Warta jest najstarszą firmą ubezpieczeniową na polskim rynku. Grupa Warta składa się z dwóch spółek - spółki majątkowej TUiR Warta oraz spółki życiowej TUnŻ Warta. Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie.