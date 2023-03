Warto oszczędzać długoterminowo. I wcale nie trzeba mieć do tego milionów

- Polacy oszczędzają w perspektywie krótkoterminowej, potrzeba aktywnych działań edukacyjnych, aby te nawyki zmienić - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Banku Pekao Jarosław Fuchs.

Jeśli ktoś ma apetyt na ryzyko i rozumie jego istotę, to może otrzymać profil własnego pakietu inwestycyjnego.

Wiek około 50 lat to najlepszy moment, żeby aktywnie zarządzać nadwyżkami kapitału.

Polacy oszczędzają krótkoterminowo, perspektywa to 3 do 6 miesięcy.

Czy dziś przeciętny obywatel, który dysponuje nadwyżką gotówki, ma możliwość efektywnego pomnażania kapitału?



- Kluczowe w zarządzaniu środkami jest dopasowanie propozycji do oczekiwań klienta. My w ramach Grupy Pekao - mówię o banku i biurze maklerskim - mamy praktycznie nieograniczone możliwości. Wszystko, czego klient oczekuje, możemy zrealizować.

Klasyczne asset management (zarządzanie aktywami finansowymi klientów - przyp. red.) to usługa, którą posiadamy w swojej ofercie, ale myślimy teraz o pewnej modyfikacji. Chcemy się lepiej dopasować do bieżącej sytuacji, do rozwoju rynku finansowego i kapitałowego.

Każdy, kto do nas przyjdzie, niezależnie od tego, jaki ma zdefiniowany profil ryzyka, bo to jest dziś kluczowe, otrzyma dopasowaną ofertę. Jeśli ktoś nie wykazuje apetytu na ryzyko, nie zaproponujemy mu tego, ale jeżeli ktoś taki apetyt ma i rozumie jego istotę, to możemy wspólnie przygotować profil pakietu inwestycyjnego.



Ile trzeba mieć gotówki, żeby można było aktywnie zarządzać kapitałem?



- Jeśli mówimy o kliencie detalicznym, to można już realizować ten projekt od przysłowiowej złotówki. Tutaj nie mówimy o kwotach, wszystko jest dopasowane do tego, jaka jest zasobność kapitałowa danej osoby. Niektórzy mają miliony złotych, inni mają setki tysięcy złotych, a inni kilka tysięcy i to też jest baza do tego, żeby zacząć myśleć o pomnażaniu kapitału.

Dzisiejsze oszczędzanie decyduje o przyszłej jakości życia. Im szybciej, tym lepiej

Im szybciej zaczniemy myśleć o tym, że oszczędzanie jest potrzebne, tym prędzej będziemy mieli dużo większy komfort w życiu. Dzisiejsze oszczędzanie decyduje o tym, jak będziemy żyli w następnych latach.

