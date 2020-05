Wartość bitcoina spadła poniżej 10 tys. USD po weekendowych stratach

Przez dwucyfrowe spadki wyceny bitcoina podczas weekendowych wymian cyfrowy token po raz kolejny wrócił do wartości poniżej 10 tys. USD. W poniedziałek odbyć się zaś ma kluczowa dla inwestorów operacja "halvingu" kryptowaluty – podała agencja Bloomberga.

Firma Bitstamp wskazała, że bitcoin stracił w sobotę ok. 10 proc. swojej wartości. Był to największy spadek od połowy marca. W okresie od piątku obniżka wyniosła zaś 13 proc. W najniższym punkcie ostatniej doby pojedynczy token wart był ok. 8 284 USD, po niżu odbił się nieco powyżej 9 tys. USD, po czym ok. godziny 15:00 czasu polskiego wrócił do wyceny w granicy 8 900 USD - wynika z informacji giełdy Coindesk.

W poniedziałek ok. 22:00 nastąpić ma też techniczna zmiana w systemie wirtualnej waluty - tzw. trzeci halving bitcoina. Owo "przepołowienie" oznacza zmniejszenie częstotliwości wytwarzania nowych tokenów, tak, by zapobiec inflacji kryptowaluty - przypomniał Bloomberg.

Firma analityczna Pantera Capital wskazała, że w przeszłości bitcoin osiągał najniższą cenę średnio 459 dni przed halvingiem, następnie jego wycena wzrastała aż do wprowadzenia zmiany, a po przepołowieniu rosła dalej, średnio przez 446 dni.

"Prawdopodobnie będziemy obserwować większą niestabilność przez cały maj. Z podowów wymienić można pandemię, obecne próby stymulacji rynków oraz sam halving" - ocenił dyrektor ds. handlu firmy GSR Rich Rosenblum. "Rynek jest obecnie przepełniony informacjami i różnymi stanowiskami, co zwiększa prawdopodobieństwo destabilizujących transakcji" - dodał.

Pandemia Covid-19 poskutkowała zmniejszeniem wolumenu transakcji na rynku kryptowalutowym. Część inwestorów zrezygnowała z operacji na tokenach skupiając się na innych aktywach. Część firm zajmujących się kopaniem bitcoinów boleśnie odczuła także skutki obecnej sytuacji tego segmentu - wymieniał dyrektor ds. badań nad kapitałem i rozwoju produktów w CME Group Payal Lakhani.