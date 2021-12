Wartość pomocy inwestycyjnej dla firm uzależniona od regionu

Wartość pomocy inwestycyjnej dla firm w ramach regionalnych programów operacyjnych uzależniona jest od lokalizacji - wynika z projektu nowelizacji, który w czwartek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o nowelizację rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wyjaśniono, że jest to związane z trwającymi pracami nad projektem nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 na podstawie nowego komunikatu KE "Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa". Nowelizacja - jak wskazano - ma umożliwić prawidłowe stosowanie rozporządzenia po dniu 31 grudnia 2021 r.

Wskazano, że nowelizacja rozporządzenia MIiR dotyczący udzielania pomocy dużym przedsiębiorcom w regionach "c". "Od dnia 1 stycznia 2022 r. do obszarów typu "c" w Polsce zaliczane będą obszary województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz region warszawski stołeczny na obszarze określonych gmin. Również w związku ze zmianą poziomów intensywności pomocy oraz klasyfikacji regionów do poszczególnych poziomów intensywności zmiany wymaga przepis wskazujący wartość dostosowanej kwoty pomocy dla poszczególnych obszarów Polski kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną" - czytamy.

Wartość dostosowanej kwoty pomocy została wyliczona zgodnie z mechanizmem określonym dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln euro.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl