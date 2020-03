Wartość sprzedanych w lutym polskich obligacji wyniosła blisko 2,3 mld zł

W lutym 2020 r. sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2 mld 293 mln zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje czteroletnie.

- Luty jest miesiącem, w którym po raz kolejny został przekroczony pułap 2 mld zł. Dobry wynik sprzedaży pokazuje, że rośnie grupa oszczędzających dostrzegająca zalety obligacji skarbowych - wskazał wiceminister finansów Piotr Nowak.



Dodał, że sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła w lutym blisko 2,3 mld zł.

Według resoru największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 4-letnie - ich udział w sprzedaży wyniósł 47 proc., a nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup ponad 1 mld 81 mln zł.



Sięgano też po obligacje 3-miesięczne (25 proc.) i 2-letnie (16 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10 proc.) oraz 3-letnie (1 proc.).

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych skierowanych do beneficjentom programu Rodzina 500 plus przeznaczono 18,4 mln zł. Obligacje rodzinne, jak wyjaśniło MF, kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

- Nasze obligacje to przede wszystkim pełne bezpieczeństwo i gwarantowany zysk przy elastycznym dostępie do oszczędności. Popularność obligacji skarbowych jest niewątpliwie związana z dobrym dopasowaniem do indywidualnych potrzeb oszczędzających - podsumował Nowak.