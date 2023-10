Wartość złotego jest sztucznie zaniżana

Narodowy Bank Polski wydaje się świadomie dążyć do wyraźnego niedowartościowania złotego, co wspiera eksporterów kosztem polskich pracowników i firm wytwarzających na rodzimy rynek - mówi Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa, którego spytaliśmy o perspektywy dla naszej gospodarki.

- Rząd zapowiedział w tzw. Planie Morawieckiego wysoką stopę inwestycji, ale gdy ta nie tylko nie nadeszła, ale zaczęła wręcz spadać, nie zastanowił się, dlaczego ów problem się w aż takiej skali pojawił… - podkreśla Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.

- To, że polityk wyciągnie fundusze celowe jak z kapelusza, nie załatwi większości problemów - uważa nasz rozmówca.

- Stawiam na stopniowe odbicie w gospodarce. Wszystkie gospodarki przemysłowe, mocniej dziś przeżywają kłopoty. To dotyczy też Niemiec czy Czech. Lepiej się mają zaś te, w których dominują usługi – m.in. Chorwacja, Włochy czy Hiszpania.

Stopa inwestycji prywatnych w Polsce w roku 2020 spadła do katastrofalnego poziomu 12 proc. PKB (w następnych latach było nieco lepiej). Podkreślę: pandemia jedynie nasiliła tendencję spadkową, bo inwestycje prywatne jako procent PKB spadały u nas od 2016 r. W 2020 r. inwestycje prywatne i publiczne sięgały tylko 17 proc… Pandemia – pandemią, niepewność wywołana wojną – niepewnością, ale rząd od lat nie potrafi skutecznie i mocno pobudzać inwestycji prywatnych.

- Kiedy zerknąć w statystyki, to inwestycje średnich i dużych firm jakoś się trzymały; kiepsko za to wyglądały nakłady na środki trwałe małych firm i gospodarstw domowych, co przełożyło się sumaryczne rezultaty.

W poziomie industrializacji Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia

Teraz widzimy odbicie inwestycyjne, ale nie mamy jeszcze danych, gdzie ono konkretnie i w jakim stopniu nastąpiło. Myślę, że to raczej duże i średnie firmy więcej inwestują niż kiedyś, korzystając z ekstra zysków, jakie pojawiły się w ich rachunkach na skutek inflacji; ale nie można wykluczyć, że swój kamyczek dokładają także mniejsze podmioty lub gospodarstwa domowe.

Rządowa polityka wspierania inwestycji wydaje koncentrować się na rozwoju budownictwa i firm z nim powiązanych. Stąd słynny „kredyt 2 proc.” czy wcześniejsze ułatwienia w budowie małych domów.

Na polu infrastrukturalnym mamy przede wszystkim kontynuację trendów wieloletnich – np. autostrady i drogi ekspresowe budujemy w nieprzerwanie tym samym tempie od 20 lat. Kontynuację widać także w gospodarce morskiej (porty) oraz dużych sieciach energetycznych.

Plany rządu w dziedzinie innego rodzaju infrastruktury – przede wszystkim kolejowej (KDP) i lotniskowej (CPK) - są ambitne, choć jak na razie niezmaterializowane w faktycznych nakładach. Projekt ten jest bowiem – w dobrze realizowanej – ale jednak wciąż fazie przygotowawczej.

Poza CPK nie przedsięwzięto w ostatnim ośmioleciu istotnych nowych projektów infrastrukturalnych, bo przecież przekop Mierzei Wiślanej (obojętnie, jak oceniać jego celowość), to w gruncie rzeczy małe, lokalne przedsięwzięcie, bez dużego znaczenia dla gospodarki kraju. Ambitne plany dotyczą generacji energii elektrycznej (energia jądrowa, wiatr na morzu), lecz dotychczasowe tempo ich wdrażania nie jest najwyższe.

A może struktura naszej gospodarki się zmienia, przyrasta sektor usług, gdzie wydatki inwestycyjne są reguły znacznie mniejsze? Może pozostawić wszystko naturalnym procesom gospodarczym?

- To prawda, choć w poziomie industrializacji Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia. W przetwórstwie przemysłowym wytwarzamy dziś wartość dodaną rzędu 3 tys. dol. na mieszkańca, tymczasem Francja – 4 tys., Czechy – 6-7 tys., USA – 7-8 tys., Niemcy i Korea ok. 10 tys. dol., a Szwajcaria - w granicach 12. tys. dol. Mamy zatem kogo gonić i do tej pory to robiliśmy – wzrost produkcji przemysłowej sięgał u nas od lat 5-6 proc. rocznie.

Pytanie fundamentalne: czy to dobra strategia… Może lepiej pozostać średnią przemysłowo gospodarką raczej na poziomie Francji niż Czech, nie mówiąc już o Niemczech, i rozwijać raczej usługi? Są takie gospodarki i - bywa - nieźle sobie radzą.

To trudniejsze, bo wymaga znacznie bardziej wysublimowanej polityki gospodarczej, stawiającej na fundamenty (na czele z kapitałem ludzkim). Może dlatego wśród naszych polityków dominuje koncentracja na przemyśle i przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), czym przy każdej okazji (ostatni przykład to Intel) się chwalą.

Nie neguję tej strategii, ale myślenia o konkurencyjności usługowej mi jednak brakuje. Dość powiedzieć, że wszystkie – poza Koreą Południową – wysoko uprzemysłowione gospodarki od kryzysu 2008 r. mają bardzo duże trudności z dalszym zwiększaniem wartości dodanej w przemyśle. Jest zatem jakichś pułap produkcji per capita, który trudno przekroczyć nawet najlepszym, zwłaszcza przy agresywnej polityce przemysłowej Chin.

W tym sensie zbyt duża koncentracja na samym przemyśle i zaniedbanie usług może okazać się pułapką. Choć trzeba również ostrożności, bo na przykład Brytyjczycy poszli drogą wręcz przeciwną, stawiając przede wszystkim na usługi - i też im to na zdrowie nie wyszło.

Wniosek? Szukajmy balansu, wspierając eksporterów, ale i rozwój usług, które przecież opierają się głównie na rynku lokalnym.

Pozostajemy od 3 lat, rok po roku, w pierwszej trójce na kontynencie w przyciąganiu inwestycji bezpośrednich. Jesteśmy lepsi od Chin w inwestycjach greenfield (liczba i wartość), dobrze wygląda też sytuacja w reinwestycjach. Czy to już widoczny efekt wyczekiwanego na Zachodzie przenoszenia łańcuchów dostaw z krajów odległych (także politycznie), a także niepodejmowania w Kraju Środka czy w ogóle w Azji nowych inwestycji przez zachodnie firmy wyrobów finalnych, czy też ów wpływ jest nadal marginalny, a efekty nadal dają nasze tradycyjne atuty?

- Za wcześnie, by wyrokować… Szanse rysują tu - by mówić o konkretach - poczynania rządu amerykańskiego i Unii w kluczowych dziś dla gospodarki dziedzinach – m.in. w branży półprzewodników; idzie o strategię, rozwiązania prawne i subsydia w przypadku, gdy firmy mają zainwestować na znacznie droższym (koszty) rynku.

Zarazem inwestorzy trochę się przestraszyli Chin – polityczno-gospodarczego kursu, który przyjęła tamtejsza partia komunistyczna, zawirowań w łańcuchach dostaw, a także oznak poważnego spowolnienia gospodarczego w Państwie Środka.

To powoduje dużą rezerwę firm europejskich, amerykańskich, ale i azjatyckich (japońskich czy koreańskich) w kwestiach inwestycyjnych w Chinach. Ale czy w Europie, w tym w naszym regionie masowo z tego powodu pojawią się fabryki? Zbyt wcześnie, by określić rzeczywistą skalę tego zjawiska. Może istnieje ono tylko w naszej wyobraźni?

Wróćmy do Polski… Czy luźnej polityce fiskalnej nie powinna aby towarzyszyć restrykcyjna polityka pieniężna?

- Polityka monetarna… Jeszcze przed pandemią Polskę cechowała wysoka inflacja – ponad 4 proc. Potem Rada Polityki Pieniężnej podejmowała decyzje spóźnione i niedoskalowane, a teraz - za wczesne i na zbyt dużą skalę… Jakby nie było pewnego, doświadczonego kierowcy, a za kółkiem siedział ktoś, kto się dopiero uczy jeździć i gwałtownie bierze zakręty.

Niedawna decyzja RPP o obniżce stóp procentowych o 0,75 pp jest, delikatnie mówiąc, przedwczesna. Nie dlatego, że inflacja nie będzie spadać – bo będzie – ale dlatego, że rynki potrzebują przewidywalności, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, który przecież za granicą ma pełnoskalową wojnę i jest w środku kampanii wyborczej, podczas której politycy sypią miliardami.

Zarazem konsumenci oczekują przede wszystkim stabilizacji, a to oznacza szybki powrót inflacji do celu. To by pozwoliło szybciej odbudować się konsumpcji, której stagnacja jest głównym problemem gospodarczym i u nas, i w całej Europie, co by z kolei wpłynęłoby na szybszą i silniejsza poprawę wyników w produkcji przemysłowej.

Powiedzmy jasno: według pana Narodowy Bank Polski i RPP nie stają na wysokości zadania.

- Mieliśmy w głowach pewien obraz niezależności banków centralnych - w Polsce też. Nie powiedziałbym, że NBP w przeszłości nie współpracował z rządem, ale jednak zachowywał odrębność decyzji, mając stale na uwadze, dla jakich celów został powołany jako instytucja. Kiedy na początku wieku odnotowaliśmy znaczne odbicie inflacji, NBP podniósł stopy i nie dopuścił, by wysiłek z lat 90. poszedł na marne. To zaowocowało dwiema dekadami niskiej inflacji.

Teraz bank centralny też w pewien sposób współpracuje z Ministerstwem Finansów, ale coraz bardziej przypomina instytucję wobec tego rządu służebną: robi to, co jest na krótką metę wygodne dla polityków, a nie to, co służy obywatelom. Bo inflacja pozostaje dla rządu w krótkim okresie dobra – pozwala m.in. zmniejszyć dług zaciągnięty w przeszłości czy mnoży w wartościach bezwzględnych wpływy do budżetu państwa.

Ta podległość, wynikająca z politycznego, a nie merytorycznego klucza nominacji do RPP i kierownictwa NBP, przypomina niemal sytuację z końcówki PRL, gdy prezes narodowego banku uczestniczył w posiedzeniach Rady Ministrów.

Jak - w pana ocenie - prezentuje się teraz nasz budżet i dług publiczny? I co z tzw. funduszami celowymi, a zwłaszcza ich przyszłością?

- Polski Fundusz Rozwoju - duża na polskie warunki instytucja rozwojowa - to udany projekt tego rządu (choć po prawdzie to rozwinięcie projektu, który zaczął rząd PO/PSL). Paweł Borys, doświadczony bankowiec też się sprawdził na tym trudnym stanowisku. W ogóle ta dobrze prowadzona instytucja sporo dobrego zrobiła. Wysoko oceniłbym także kierownictwo CPK, które - jak na razie - „dowozi” wszystko to, co jest zapisane w strategiach. Nieźle przebiega też cyfryzacja usług publicznych.

Ogólnie nie jest już jednak tak różowo. Wiele projektów "nie idzie", bo nie ma realnych zasobów czy to w administracji czy w instytucjach do tego powołanych. To, że polityk, który niekoniecznie zna się na gospodarce, wyciągnie fundusze celowe jak z cudownego kapelusza, nie załatwi bowiem każdego, a nawet większości problemów. Jakość zaprojektowania, a następnie wdrożenia konkretnych przedsięwzięć też mocno się liczy.

Dlatego boję się np. co wyjdzie nam z ogromnych wydatków militarnych, które są zapowiadane. Czy za nimi idą inwestycje w produkcję, "ogon logistyczny", magazyny, remonty, a także realne plany obsady osobowej armii, która ten sprzęt ma obsługiwać…

Mam nadzieję, że tak, ale od polityków nie słyszę nic więcej poza: kupiliśmy to albo kupiliśmy tamto. I sfinansowaliśmy to z sekretnego pozabudżetowego funduszu celowego.

Ale nawet premier zapowiedział, że stopniowo fundusze celowe będą wycofywane lub będą włączane do budżetu.

- Tyle że ta deklaracja padła już parę ładnych miesięcy temu. Ano zobaczymy…

Długo trzymaliśmy fundusze publiczne jakoś na wodzy i zadłużenie w stosunku do PKB specjalnie nie rosło – tyle że czyimś kosztem. Na przykład ludzi zatrudnionych w sektorze publicznym. Służby mundurowe są relatywnie dopieszczone, ale pracownicy oświaty, nauki, kultury, szeroko pojętej administracji dostawali przez lata podwyżki zdecydowanie poniżej poziomu nominalnego wzrostu PKB per capita.

W konsekwencji udział tych „branż” w naszym PKB konsekwentnie spada, a jakość tych usług publicznych – też spada (wbrew samozadowoleniu ministra edukacji). Podobny kryzys narasta w służbie zdrowia, gdzie – zwłaszcza na prowincji – po prostu brakuje białego personelu, a kolejki się wydłużają.

I tu też widać modelowy przykład braku konsekwentnych reform w oświacie czy służbie zdrowia. W obu sektorach potrzebujemy m.in. konsolidacji placówek na prowincji i racjonalizacji sieci szkół czy szpitali. By zaoszczędzone pieniądze móc przeznaczyć na wyższą jakość świadczeń pieniądze rozdzielając na mniejsza liczbę szkół i szpitali.

Owej konsolidacji się w Polsce nie robi, często w imię politycznej wygody w skali lokalnej. Nie wiem, czy jakakolwiek partia jest do tego gotowa, chyba że wybuchłby wielki kryzys przez duże K. Kraje bałtyckie, jak np. Łotwa, w kryzysie finansowym i fiskalnym poważnie zreformowały te sektory: obcięły zatrudnienie, skonsolidowały placówki, ale i podniosły jakość.

Na koniec o tym co przed nami w krótkim horyzoncie. W lipcu produkcja przemysłowa w Polsce spadła o 2,7 proc. rdr, a wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) zmalał o 1,7 proc. rdr (po wzroście o 0,3 proc. w czerwcu). Czy te dane na coś wskazują - choćby w perspektywie kilku miesięcy?

- Stawiam na stopniowe odbicie w gospodarce. Wszystkie gospodarki przemysłowe mocniej dziś przeżywają kłopoty. To dotyczy też Niemiec czy Czech. Lepiej się mają zaś te, w których dominują usługi – m.in. Chorwacja, Włochy czy Hiszpania (turystycznie ten rok był bardzo dobry).

To się jednak pewnie z czasem zmieni, gdy ożywi się popyt, a więc gdy gospodarstwa domowe stwierdzą, że problem wysokiej inflacji i spadających dochodów realnych jest już za nimi, i dojdą do wniosku: „Ok, przetrwaliśmy i możemy kupić nową pralkę”.

