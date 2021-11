Wasko na plusie dzięki długoterminowym kontraktom

Wasko, krajowy dostawca zaawansowanych rozwiązań IT dla telekomunikacji, transportu, przemysłu, lotnictwa, ochrony zdrowia i administracji, uzyskał w trzecim kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 128,8 mln zł, czyli o 35,8 mln zł (38,5 proc.) więcej niż rok wcześniej. Narastająco przychody grupy zwiększyły się o 63,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Systemy informatyczne i usługi programistyczne

Systemy wspomagające zarządzanie

Usługi IT

Usługi przetwarzania danych

Pozostałe usługi

Działalność handlowa

Długoterminowe kontrakty

Rozwiązania dla firm i instytucji publicznych

W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży w ramach tego segmentu to 59,6 mln zł, czyli 46,3 proc. sprzedaży ogółem. Kwota przychodów jest wyższa niż w analogicznym kwartale 2020 roku o 20,9 mln zł. Wzrost na poziomie 54 proc. jest wynikiem realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R oraz umów na budowę i modernizację sieci dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – podaje spółka.Jednym z obszarów działalności Grupy Wasko jest projektowanie, budowa i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla sektora telekomunikacyjnego, paliwowo-energetycznego, administracji publicznej, przemysłu oraz usług. Specjalnością spółki jest dostarczanie i wdrażanie systemów informatycznych dla dużych i średnich odbiorców.W tym segmencie działalności w trzecim kwartale 2021 roku zanotowano przychody o wartości 14 mln zł, co stanowi 10,9 proc. sprzedaży ogółem. Jak informuje spółka, przychody kształtowały się na poziomie zbliżonym do trzeciego kwartału 2020 roku.Segment obejmuje działalność na rynku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz obiegu dokumentów i przepływów pracy kierowanych do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, administracji publicznej oraz przemysłu wydobywczego.W trzecim kwartale 2021 roku przychody w tym segmencie działalności wyniosły 17 mln zł, co stanowiło 13,2 proc. przychodów ogółem. W okresie porównawczym przychody były o 4,2 mln zł niższe.Czytaj: Polski start-up wytycza szlaki w inteligentnej analityce Usługi w zakresie rozwiązań wdrożeniowo–integratorskich oraz utrzymania i serwisu mają charakter kompleksowy: od wstępnej oceny infrastruktury IT klienta i opracowania planu jej udoskonalenia, poprzez projekt i wdrożenie rozwiązania, szkolenia i konsultacje, do obsługi powdrożeniowej obejmującej serwis oraz optymalizację wprowadzanego rozwiązania.W ramach tego segmentu działalności przychody wyniosły 3,9 mln zł, co stanowiło 4,2 proc. przychodów Grupy. Dla porównania, w trzecim kwartale ubiegłego roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 5,2 mln zł.Usługi należące do tego segmentu to: wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. W ostatnich latach Grupa stworzyła Data Center, które stało się podstawą do świadczenia usług outsourcingowych dla największych polskich firm.Przychody w tym segmencie działalności osiągnęły wartość 4,8 mln zł, co stanowi 3,7 proc. wartości sprzedaży ogółem. Grupa w segmencie usług przetwarzania danych zanotowała wzrost sprzedaży o 1,4 mln zł (o 41,2 proc.), w porównaniu do kwoty wypracowanej w trzecim kwartale 2020 roku.Grupa kapitałowa świadczy też usługi związane z budową i modernizacją systemów pomiarowych i bezpieczeństwa, audytami i ekspertyzami oraz raportami środowiskowymi, najmem infrastruktury i powierzchni.W tym segmencie działalności zanotowano przychody na poziomie 6 mln zł, co stanowi 4,7 proc. sprzedaży ogółem, przy czym jest to więcej niż w okresie porównywalnym o 3 mln zł.Czytaj: Ceny elektroniki pójdą jeszcze bardziej w górę. To zagraża przetargom W ramach tego segmentu wyodrębniono sprzedaż towarów handlowych. Grupa współpracuje ze światowymi producentami sprzętu IT sprzedając ich produkty odbiorcom z różnych sektorów na terenie kraju.Przychody pochodzące z działalności handlowej w trzecim kwartale 2021 roku osiągnęły poziom 25,2 mln zł, co stanowi 19,6 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem. Sprzedaż w tym obszarze była o 34,2 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.Jak informuje Wasko, na wyniki finansowe pozytywny wpływ ma realizacja kontraktów długoterminowych, w tym na rynku zamówień publicznych, m.in. w ramach umów z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (ok. 7 mln zł brutto), Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (ok. 6 mln zł brutto i ok. 38 mln zł brutto).Realizowane są również m.in. prace w ramach kontraktu „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” (ok. 55 mln zł netto), czy w zakresie wyposażenia tuneli i systemów sterowania i zarządzania tunelami na budowie drogi ekspresowej S1 (ok. 89 mln zł brutto).Wasko to jedna z największych spółek teleinformatycznych w Polsce. Dostarcza rozwiązania dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wdrażania utrzymania dedykowanych rozwiązań informatycznych. Działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż aparatury kontrolno–pomiarowej i teletransmisyjnej. Realizuje też usługi w zakresie budowy zintegrowanych systemów zarządzania transportem miejskim oraz budowy sieci szerokopasmowych.Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa kapitałowa zatrudnia ponad 1 000 pracowników. Siedziba mieści się w Gliwicach, natomiast na terenie kraju działa 14 oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Gliwicach.