Wawrzyk: Kielce nie zostaną pominięte przy podziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kielce nie zostaną pominięte przy podziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych – zapewniał w piątek wiceminister spraw zagranicznych i świętokrzyski poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Wawrzyk.

Wawrzyk oświadczył, że informacje medialne o tym, że Kielce nie otrzymają wsparcia w ramach kolejnego naboru z FIL są nieprawdziwe. Zaznaczył, że stolica województwa świętokrzyskiego "wymaga inwestycji i środków budżetowych, dlatego te pieniądze na pewno się pojawią".

"Myślę, że pierwsze dobre wieści będzie można przekazać mieszkańcom już w przyszłym tygodniu" - powiedział w Kielcach Wawrzyk.

Władze Kielc do trzeciego naboru Funduszu Inwestycji Lokalnych zgłosiły trzy projekty o łącznej wartości 34,5 mln zł.

W ramach środków z FIL miasto zamierza wybudować ulicę Karczunek, łączącą Witosa z Jeleniowską. Rozbudować ul. Górników Staszicowskich na odcinku od Fabrycznej do Pańskiej, a także kupić i uzbroić ok. 5 ha gruntów w rejonie Niewachlowa. I to trzecie zadanie - w ocenie Wawrzyka - "zasługuje na największą uwagę".

Wawrzyk zaznaczył, że wnioski, złożone przez władze miasta zostały poddane wnikliwej analizie. Dodał, że na temat FIL rozmawiał z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą.

"Na pewno miasto przy rozdziale tych środków nie zostanie pominięte. Zakres i wysokość funduszy na ten moment jest kwestią otwartą" - podkreślił.

W pierwszym naborze Kielce otrzymały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 23 mln zł. W kolejnym miasto złożyło wnioski na ponad trzydzieści projektów, jednak nie otrzymało dofinansowania.

