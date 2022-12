Ważą się losy oprocentowania depozytów. Lokaty bankowe coraz mniej atrakcyjne

HRE Investment przyjrzało się rynkowi lokat i stwierdziło, że z punktu widzenia oszczędzających zmiany na tym rynku „przestają być jednoznacznie pozytywne”. Część banków pogorszyła ofertę depozytów. Co przyniesie 2023 rok? Przede wszystkim zależy to od decyzji RPP.

HRE Investments wskazuje, że w grudniu do oferty weszło kilka propozycji lokat z lepszym oprocentowaniem, ale nie brakuje też ofert z gorszymi warunkami. Przeważa grono depozytów, których warunki w ostatnim miesiącu się nie zmieniły.

Według HRE Investments od kilku miesięcy bardzo wolno rośnie też przeciętne oprocentowanie depozytów, które Polacy faktycznie zakładają.

Nawet wysokie oprocentowanie krótkoterminowych depozytów co do zasady nie jest w stanie wygrać ze spodziewaną inflacją.

Według HRE Investments instytucje bankowe w ramach najlepszych, promocyjnych produktów kuszą depozytami ze stawkami na poziomie nie wyższym niż 8-8,5 proc. w skali roku, choć zdarzyła się pojedyncza oferta z oprocentowaniem na poziomie 10 proc.

Najlepsze lokaty są często limitowane i mają dodatkowe wymagania

Trzeba jednak pamiętać, że często najlepiej oprocentowane oferty są obarczone dodatkowymi wymaganiami (nowy klient, nowe środki) lub też sprzedawane wraz z dodatkowymi produktami (konto, karta, aplikacja mobilna). Te ostatnie mogą być obarczone comiesięcznymi opłatami. Całe szczęście tych można przeważnie uniknąć aktywnie korzystając np. z karty lub konta.

Jako przykład HRE podaje wspomnianą dziesięcioprocentową lokatę Credit Agricole. Oferta jest skierowana dla nowych klientów - można z niej skorzystać w ciągu 14 dni od otworzenia nowego konta i tylko z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami za prowadzenie rachunku i korzystanie z karty. Co prawda można ich uniknąć, ale trzeba zapewnić wpływ w wysokości minimum 1 tys. złotych w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a dodatkowo wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową. Ponadto, promocyjne oprocentowanie dotyczy lokat na kwotę do 50 tys. złotych, a okres podwyższonego naliczania odsetek kończy się po upływie 180 dni od założenia lokaty.

HRE Investments wskazuje jednak, że ostatni miesiąc przyniósł jednak nie tylko informacje pozytywne z puntu widzenia oszczędzających - w kilku instytucjach oferta depozytowa pogorszyła się (chodzi o obniżenie maksymalnej kwoty, okresu naliczania wyższego oprocentowania lub jego wysokości). Zebrane przez HRE Investments dane pokazują ponadto, że 3 instytucje zdecydowały się też na korektę oprocentowania. Jeden z banków nie ma już w ofercie lokaty na 8 proc., która w listopadzie była jeszcze dostępna.

Większość depozytów pozostaje bez większych zmian

HRE podkreśla, że wbrew pozorom grudzień okazuje się więc miesiącem, w którym po raz pierwszy od dłuższego czasu nie mamy do czynienia z bezapelacyjną poprawą oferty depozytowej banków. Co prawda do oferty weszło kilka propozycji z lepszym oprocentowaniem, ale nie brakuje też ofert z gorszymi warunkami. Przeważa grono depozytów, których warunki w ostatnim miesiącu się nie zmieniły.

Widać to także po średnim oprocentowaniu najlepszych, promocyjnych produktów, które wzrosło

w ciągu miesiąca o około 0,16 pkt. proc. Miesiąc wcześniej wzrost ten był większy (0,49 pkt. proc.).

Według HRE Investments od kilku miesięcy bardzo wolno rośnie też przeciętne oprocentowanie depozytów, które Polacy faktycznie zakładają. Niestety dane zbierane przez NBP w tym zakresie są opóźnione o ponad miesiąc, a najnowsze pochodzą z października 2022 roku. „W tym miesiącu przeciętna nowa lokata była oprocentowana na nieco ponad 5,4 proc. Gdy poznamy nowe dane, to najpewniej będą one lepsze, ale wzrost nie powinien być spektakularny” – czytamy w komunikacie HRE.

Firma co miesiąc zbiera informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych, skupiając się na takich, w ramach których klienci powierzają pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. HRE Investments podkreśla, że kluczowe jest dla niej bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), firma przyjmuje tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Oszczędzający na lokalach nie mają obecnie powodów do optymizmu

To jaki będzie dla oszczędzających rok 2023, według HRC zależy w dużej mierze od decyzji RPP dotyczących poziomu stóp procentowych. Pomiędzy nimi i oprocentowaniem depozytów istnieje bowiem wyraźny związek. HRC przypomina, że od trzech miesięcy członkowie Rady utrzymywali koszt pieniądza w Polsce na niezmienionym poziomie. Podobnie może być w kolejnych miesiącach, a w drugiej połowie 2023 roku nie można nawet wykluczyć obniżek stóp procentowych - tak przynajmniej sugerują według HRE Investments aktualne kontrakty terminowe (FRA).

Trzeba również brać pod uwagę inflację - ceny dóbr i usług rosną szybciej niż banki dopisują im odsetki do oszczędności i za trzymane w banku pieniądze z czasem kupić możemy coraz mniej. HRE Investments przypomina, że nawet wysokie oprocentowanie krótkoterminowych depozytów co do zasady nie jest w stanie wygrać ze spodziewaną inflacją, która wg projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez analityków banku centralnego ma w ostatnim kwartale 2023 roku wynosić 8 proc. „To znaczy, że dziś musielibyśmy założyć roczną lokatę na co najmniej 9,9 proc., aby zachować siłę nabywczą oszczędności. Dziś tylko jeden bank ma taką ofertę, choć trzeba mieć świadomość, że jest ona obarczoną kilkoma dodatkowymi warunkami, a ponadto promocyjne warunki obowiązują tylko przez 180 dni, a nie cały rok” – wyjaśnia HRE Investments.

Zdaniem HRE Investments w gorszej sytuacji będą osoby, które dziś założą przeciętną lokatę. Średnie oprocentowanie możemy dziś szacować na około 6 proc. w skali roku. „Jeśli teraz wpłacimy na taki depozyt 10 tys. złotych, to za rok wyjmiemy z banku o 486 złotych więcej (600 złotych pomniejszone o tzw. podatek Belki). Jest to więc za mało, by pokonać prognozowaną inflację (8 proc.), a realnie stracimy około 3 proc. naszych oszczędności” – zaznacza HRE Investments.

