Ważą się losy podatku cukrowego dla napojów sokiem

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o tzw. podatku cukrowym. Branża przetwórcza i sadownicy, a także producenci napojów obawiają się, że opodatkowanie cukrów naturalnie występujących w soku z owoców wywinduje ceny napojów i ograniczy zapotrzebowanie na owoce.

- Państwo powinno zabiegać o dobry klimat dla polskich podmiotów gospodarczych, jednym z takich narzędzi jest polityka fiskalna - uważa Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i prezes Towarzystwa Gospodarczego.

Przeciwna opodatkowaniu napojów z sokiem z owoców, w tym nektarów zawierających cukier naturalnie obecny w owocach, jest m.in. Krajowa Unia Producentów Soków.

- Celem podatku cukrowego było stworzenie tzw. sin tax, czyli „podatku od grzechu”, który miał wpłynąć na preferencje konsumentów i wyrobienie w nich nawyku spożywania zdrowszych napojów – propozycja objęcia opłatą części napojów bez dodatku cukru jest zaprzeczeniem tej idei - wskazuje Warsaw Enterprise Institute.

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku cukrowym. Zapewnia, że „procedowany projekt nie obejmuje opłatą cukrową żadnych nowych produktów”, a celem nowelizacji ustawy o tzw. podatku cukrowym jest „uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami”.

Państwo chce zwiększyć pobór podatku, jaki nakłada na napoje z dodatkiem cukrów

MF przypomniało, że opłata cukrowa co do zasady jest nakładana na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, jak również kofeiny lub tauryny. Opłacie stałej nie podlegają soki 100 proc. i napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów (zarówno syntetycznych, jak i naturalnych) w 100 ml. Produkty te objęte są wyłącznie opłatą zmienną (0,05 zł za każdy gram powyżej 5 g cukrów), a nie opłatą stałą (0,50 zł /1 litr napoju). W rezultacie w przypadku nektaru zawierającego 9 g cukrów opłata wynosi 0,20 zł/1 litr, podczas gdy opłata od napoju z taką samą ilością cukrów, lecz bez dodatku soku, wynosi 0,70 zł/1 litr.

Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów poświęcona ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, w której wzięły udział także „podmioty rynkowe” uczestniczące w konsultacjach społecznych, nie przyniosły znaczących rozstrzygnięć.

Resort finansów wsparty argumentacją Ministerstwa Zdrowia (które to wprowadziło dwa lata temu opłatę cukrową do porządku prawnego), uważają, że bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne, czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu i powinien być objęty podatkiem. Branża producentów soków jest innego zdania.

O wykluczenie z opłaty cukrowej nektarów i napojów z wysoką zawartością soku bez dodatku cukru i słodzików zaapelowała Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Wraz z plantatorami i przetwórcami rolno-spożywczymi zaproponowała dodanie do noweli zapisu "z wyłączeniem substancji zawartych naturalnie w soku owocowym lub warzywnym będącym składnikiem napoju".

- Taka adnotacja, zwolni producentów wartościowych nektarów i napojów na bazie soku z owoców i/lub warzyw bez dodatku cukru z nieuzasadnionego uiszczania podatku cukrowego - podkreśla Julian Pawlak, prezes KUPS.

Branża przetwórcza i producenci napojów boją się o swoją przyszłość: „możliwe ograniczenie rynków zbytu i spadek konsumpcji”

Sadownicy, którzy dostarczają owoce i warzywa do produkcji napojów z sokiem obawiają się ograniczenia rynków zbytu na ich surowce na skutek podwyżek napojów o podatek cukrowy oraz spadku ich konsumpcji. Ryzyka te podziela Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w toku uzgodnień międzyresortowych wsparło sadowników i przetwórców, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia konkurencyjnych warunków dla krajowej branży owoców, warzyw i otrzymanych z nich napojów i nektarów.

- Polska ma bardzo dobre warunki do uprawy warzyw i owoców. Od dziesięcioleci branże przetwórcza i spożywcza korzystają z lokalnych dostaw, zaopatrując się w surowce od polskich sadowników i rolników. Jak ważny jest potencjał krajowej gospodarki, nie trzeba nikogo przekonywać. Państwo powinno zabiegać o dobry klimat dla polskich podmiotów gospodarczych, a jednym z takich narzędzi jest polityka fiskalna - uważa Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i prezes Towarzystwa Gospodarczego.

W międzyczasie, obok dyskusji na temat kształtu zmian obecnego podatku cukrowego, pozytywnie dla branży piwowarskiej wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny. W wydanym orzeczeniu (wyrok NSA z dnia 22 listopada 2022 r., sygn. III FSK 934/22), stwierdził, że „cukry występujące w napojach naturalnie nie są objęte opłatą od środków spożywczych, a w efekcie ich ilość (zawartość) nie może wpływać na wysokość tej opłaty”.

Reasumując, od teraz nie będzie można naliczać opłaty cukrowej od naturalnej słodyczy, która powstaje w trakcie warzenia piwa, w związku z jego fermentacją. Do tej pory sądy nie miały problemu, by specjalną opłatę cukrową naliczać zarówno od cukrów dodanych w procesie produkcji, jak i tych naturalnych. Czy należy zatem oczekiwać zmiany obranej strategii interpretacyjnej w sprawie podatku cukrowego?

- Teoretycznie ustawodawca powinien wziąć pod uwagę orzeczenie NSA, uściślając przepisy związane z poborem daniny cukrowej – także w przypadku napojów na bazie soku z owoców. W przeciwnym razie, w najbliższym czasie konieczna może się okazać nowelizacja nowelizowanej obecnie regulacji - uważa Juliusz Bolek.

Jak wskazuje Warsaw Enterprise Institute, pierwotnie celem podatku cukrowego było stworzenie tzw. sin tax, czyli „podatku od grzechu”, który miał wpłynąć na preferencje konsumentów i wyrobienie w nich nawyku spożywania zdrowszych napojów - Propozycja objęcia opłatą części napojów bez dodatku cukru jest zaprzeczeniem tej idei - podkreśla WEI komentując przedłożoną propozycję nowelizacji ustawy.

Podatek cukrowy obowiązuje od 2021 roku. Według ówczesnych założeń miał on przynosić budżetowi państwa 2 miliardy złotych rocznie.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl