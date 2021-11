Ważna decyzja finansowa i duże zmiany w radzie nadzorczej ING Banku Śląskiego

Nadzwyczajne walne zgromadzanie ING Banku Śląskiego zdecydowało, że bank wypłaci dywidendę za 2020 rok w łącznej wysokości 663,51 mln zł, odwołało ze składu rady nadzorczej jej przewodniczącego.

Trzy nowe osoby w radzie nadzorczej

Jednocześnie, z dniem NWZ ING Banku Śląskiego z funkcji członka rady nadzorczej banku, zrezygnował Aleksander Kutela, co jak podał bank, nastąpiło z przyczyn osobistych.Rada nadzorcza wyraziła podziękowania Aleksandrowi Kuteli za jego aktywność i zaangażowanie w pracach rady, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.- W imieniu zarządu chciałbym podziękować Aleksandrowi Kuteli za jego nowoczesne podejście biznesowe i wkład w rozwój banku. Wspierał nas ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze digitalizacji oraz w zwiększeniu poziomu cyfryzacji banku - powiedział Brunon Bartkiewicz.Ponadto NWZ ING Banku Śląskiego powołało w skład rady nadzorczej ING Banku Śląskiego Dorotę Dobija, Monikę Marcinkowską i Stephena Creese.Dorota Dobija to profesor nauk ekonomicznych (tytuł przyznany przez Prezydenta RP w 2015 roku), obecnie pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego (profesor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: zarządzanie i jakość oraz finanse i ekonomia). Jest wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania EURAM (odpowiedzialna za nadzór i finanse).Monika Marcinkowska, od października 1998 pracuje na Uniwersytecie Łódzkim, ma tytuł profesora nauk ekonomicznych, od 2016 jest członkiem European Banking Authority’s Banking Stakeholder Group, od 2020 przewodnicząca zespołu roboczego ds. zrównoważonych finansów.Stephen Creese ukończył Uniwersytet w Manchesterze, ma tytuł licencjata z Ekonomii i Historia ekonomii; od czerwca 2021 dyrektor globalny w obszarze ryzyka niefinansowego w ING Bank N.V., w okresie 1998 - 05.2021 w Citigroup Inc.Po zakończeniu obrad NWZ, rada nadzorcza powołała Aleksandra Galosa na nowego przewodniczącego rady. Dotychczas pełnił on funkcję sekretarza rady nadzorczej, przewodniczącego Komitetu Ryzyka, członka Komitetu Audytu oraz członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji. Funkcję sekretarza powierzono Michałowi Szczurkowi.