Ważne dane z USA. Mogą zadecydować o losie złotego i giełdy

Ekonomiści PKO BP wskazują, że możemy liczyć na lekki spadek inflacji, do 6,2 proc. rok do roku z 6,5 proc. w grudniu, ale istnieje jednak dużo niewiadomych.

- Przy styczniowym szacunku niepewność jest dosyć wysoka, m.in. ze względu na aktualizację wag koszyka inflacyjnego (od tego roku aktualizacje te będą dokonywane co rok, a nie co dwa lata, punktem odniesienia będzie struktura wydatków za 2021 wobec struktury wydatków za lata 2019-20 wykorzystywanej w wagach w roku 2022). Choć większość prognoz w konsensusie jest skupiona w przedziale 6,1-6,4 proc. rok do roku, to skrajne wielkości czynią przedział oszacowań bardzo szerokim (5,8 proc. - 6,8 proc. rok do roku). Kierunek zaskoczenia zdeterminuje dalsze losy oczekiwań rynkowych co do stóp Fed - wskazują ekonomiści.

Im niższy odczyt inflacji, tym większa szansa na złagodzenie lub szybsze zatrzymanie bieżącego cyklu podwyżek stóp w USA, co pozytywnie zadziałałoby m. in. na rynek akcyjny, a osłabiając dolara, wpłynęłoby na umocnienie złotego.

Na początku lutego amerykański bak centralny ponownie zdecydował się na podniesienie stóp procentowych, tym razem o 25 pkt bazowych, wskazując, że "inflacja złagodniała, ale wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie". W wyniku tej decyzji przedział oprocentowania w USA wynosi między 4,5 proc. a 4,75 proc.

Inflacja konsumencka w USA w grudniu 2022 roku wyniosła 6,5 proc., a w listopadzie 7,1 proc. w ujęciu rocznym.

