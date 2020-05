Ważne gospodarcze tematy i ważni goście. Przed nami trzeci dzień EEC Online

Trwa internetowa odsłona wersja kongresu Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 20 maja to trzeci, ostatni dzień tego wydarzenia. W programie dzisiejszych debat: budownictwo, zarządzanie, rynek pracy, eksport i handel zagraniczny, sektor finansowy oraz debata przedstawicieli rządu, samorządu i przedsiębiorców, czyli Okrągły Stół Gospodarczy.

Czwarta debata trzeciego dnia EEC Online to. Podczas niej będzie mowa o aktualnym stanie polskiego eksportu, o znaczeniu łańcuchów logistycznych i handlowych, ich odtwarzaniu w czasie kryzysu, czy być może pożądanych korektach programów wsparcia inwestycji polskich firm za granicą.Między innymi wskazane tematy poruszą w rozmowach:- kierownik zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego,- p.o. prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a także w trakcie debaty- Partner Baker McKenzie,przewodniczący rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham),- prezes zarządu Apatora,- współzałożyciel i prezes zarządu Grupy Nowy Styl,- wiceprezes zarządu Track Tec i- dyrektor operacyjny, członek zarządu Adamed Pharma.Kolejną odsłoną EEC Online w dniu 20 maja będzie sesja „Została ona podzielona na dwie debaty. Pierwsza będzie dotyczyła strategii sektora finansowego w okresie kryzysu i jego relacjach z klientami. Wezmą w niej udział:-prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska,- wiceprezes zarządu ING Bank Śląski,- wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank i- wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.Tematem drugiej debaty o finansach będą kwestie dotyczące płynności finansowej przedsiębiorców i instrumentów, które mogą służyć utrzymaniu lub poprawie tejże. W dyskusji wezmą udział:- wiceprezes zarządu ING Bank Śląski,- przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu,- wiceprezes zarządu Dr Irena Eris,- wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank,- wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska i- prezes zarządu Columbus Energy.EEC Online zakończy mocny akcent -, czyli debata przedstawicieli rządu, samorządu i przedsiębiorców. Jej temat przewodni to wspólne działania i konieczne warunki, by płynnie wyjść z kryzysu, minimalizując jego skutki dla gospodarki, ale z perspektywą jak budować trwałą odporność gospodarki na ewentualne kolejne zawirowania.Inicjatorem tej sesji są organizacje samorządowe i ogólnopolskie organizacje przedsiębiorców – Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa" oraz Rada Przedsiębiorczości.W debacie wezmą udziałRzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,- prezydent Bydgoszczy, Unia Metropolii Polskich,- wicepremier, minister rozwoju,- prezydent Poznania, Unia Metropolii Polskich,- członek zarządu ABSL, dyrektor Public Affairs & Regulatory IBM,- prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu,- prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,- wiceprezydent Warszawy, przewodniczący Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa" i- prezydent Konfederacji Lewiatan.---------------------------------------EEC Online to internetowa odpowiedź organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największego wydarzenia gospodarczego Europy Centralnej na sytuację, w jakiej cała gospodarka o przemysł spotkań wraz z nim, znalazła się wskutek epidemii koronawirusa. Dwunasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) odbędzie się 2-4 września. Do tego czasu będziemy się spotykać w internecie.Obecna, trzydniowa edycja EEC Online to blisko 20 sesji tematycznych obejmujących swym zakresem obszary o kluczowym obecnie znaczeniu dla perspektyw rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, rynku, wymiany handlowej, relacji państwo-biznes. Mowa będzie o europejskiej i krajowej polityce gospodarczej na czas trwającego kryzysu i spodziewanej recesji, a także o m.in.: o rosnącej roli technologii cyfrowych, przyszłości sektora energii i rynku pracy, znaczeniu inwestycji, o problemach branży budowlanej i spożywczej, samorządów, eksporterów i walczących o płynność firm. Nie zabraknie także debat wspólnych z European Tech and Start-up Days poświęconych rynkowi start-upów, cyfryzacji oraz e-commerce.Wśród ponad 120 panelistów znalazły się znane postacie gospodarki i polityki – m.‌in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mocna reprezentacja polskiego rządu, ekonomiści i eksperci, a przede wszystkim przedsiębiorcy.