Ważne spotkanie w TotalEnergies pod specjalnym nadzorem. Aktywiści starli się z policją

Aktywiści ekologiczni, podobnie jak przed rokiem, próbowali utrudnić dotarcie na salę obrad akcjonariuszom francuskiej grupy paliwowo-energetycznej TotalEnergies. Interweniowała policja, zatrzymano kilku manifestantów.

Aktywiści ekologiczni próbowali zakłócić doroczne obrady walnego zgromadzenia TotalEnergies w Paryżu.

Działania na rzecz neutralności emisji gazów cieplarnianych nie oznaczają, że świat nie będzie potrzebował nadal węglowodorów.

Akcjonariusze potwierdzili w głosowaniach, że akceptują realizację strategii klimatycznej.

Podobnie jak w minionym roku akcjonariusze TotalEnergies mieli trudności w Paryżu z bezpiecznym dotarciem na salę obrad, gdzie odbywało się walne zgromadzenie. Od wczesnych godzin porannych kilkuset demonstrantów z organizacji ekologicznych blokowało ulice i wznosiło okrzyki przeciwko, ich zdaniem, zbyt zachowawczej polityce spółki, które nie realizuje ambitnych celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz odchodzenia od eksploatacji paliw kopalnych.

Aktywiści ekologiczni próbowali zablokować obrady walnego zgromadzenia TotalEnergies

Kilka minut przed godziną dziesiątą doszło do przepychanek pomiędzy członkami organizacji Greenpeace, Alternatiba, Attac France i Friends of the Earth France z policjantami. W trakcie akcji użyto gazu pieprzowego, aresztowanych zostało kilka najbardziej agresywnych osób.

Przed wejściem na salę obrad wszyscy akcjonariusze, zaproszeni goście, a także dziennikarze byli rewidowani i musieli zostawić telefony komórkowe i sprzęt do nagrywania w szatni. Chcąc uniknąć scen, jakie rozgrywały podczas dorocznego walnego zgromadzenia Volkswagena w Berlinie, gdzie aktywistom udało się wnieść na salę torty i zaatakować nimi członków rady nadzorczej spółki, przeprowadzano rewizje i sprawdzano torby. Zamontowano także przy mównicy i stole, gdzie siedzieli przedstawiciele zarządu, zabezpieczenia z plexy.

Wchodzącym na salę obrad sprawdzano zawartość toreb, telefony komórkowe trzeba było zostawić w depozycie

W przemówieniu do zgromadzonych prezes TotalEnergies Patrick Pouyanne wskazywał na zaangażowanie spółki w realizację projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł, działaniami na rzecz wykorzystania biogazu, olejów do produkcji zrównoważonego paliwa. Mówił także, że nadal zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny utrzymuje się na wysokim poziomie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Pozbawienie możliwości prowadzenia nowych projektów oznaczać będzie wzrost cen na rynkach światowych, wzrost inflacji i utrudnienie rozwoju setek milionów mieszkańców naszej planety.

- Nie zmieniamy naszych celów dotyczących neutralności emisyjnej do 2030 roku, ale w oczywisty sposób działamy na rzecz realizacji bardziej ambitnych celów. Bez względu na propozycje uchwał w tej sprawie będziemy konsekwentni w prowadzeniu polityki na rzecz ochrony klimatu - powiedział prezes Patrick Pouyanne.

Akcjonariusze w głosowaniu jeszcze raz potwierdzili strategię klimatyczną przyjętą przez spółkę

Akcjonariusze kolejny raz potwierdzili w głosowaniach dotychczasową strategię rozwoju spółki, odrzucając projekty uchwał przygotowane przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy domagali się jej korekty. Za było 88,8 procent głosów, w 2022 roku głosowanie w tej sprawie przyniosło poparcie na poziomie 89 procent.

- Niebezpieczna strategia ekspansjonistyczna TotalEnergies prowadzi do coraz większej liczby nowych projektów dotyczących pozyskiwania paliwa kopalnych i chaosu klimatycznego - takie hasła wznosili w trakcie obrad ekolodzy.

TortalEnergies wspólnie z EDF rozbuduję elektrownię wodną w Mozambiku

Równocześnie akcjonariusze zostali poinformowani o decyzji rządu Mozambiku, który wybrał właśnie TotalEnergies i EDF do realizacji projektu rozbudowy elektrowni wodnej w tym kraju.

TotalEnergies w 2022 roku wypracował rekordowy zysk netto przekraczający 19,1 miliarda euro.

