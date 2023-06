Ważne zmiany w VAT. Urzędnicy głowią się, jak wymierzać kary

Nowelizacja Slim VAT 3 w zakresie sankcji VAT-owskich już obowiązuje. Teraz urzędnicy mogą zmniejszać wysokość sankcji - miarkować je. Muszą też uwzględniać różne okoliczności związane z samym podatnikiem i okolicznościami transakcji. Nie do końca jednak wiadomo, jak to robić.

Urzędnicy mogą wymierzać kary do określonego w przepisach poziomu, a nie jak kiedyś w stałej wysokości.

Nie do końca jednak wiadomo, jak będą je miarkować.

Eksperci spodziewają się tu wielu sporów.

Jak wskazuje Business Insider, zmiany dotyczące sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania) to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2021 roku (C-935/19), który zakwestionował automatyzm w ich nakładaniu. Ministerstwo Finansów dostosowało przepisy do wyroku w nowelizacji Slim VAT 3. Zasadniczo wejdzie ona w życie od 1 lipca, ale w zakresie sankcji już obowiązuje (od 6 czerwca).

Obecnie urzędnicy mogą zmniejszać wysokość sankcji - miarkować je

Poza tym zgodnie z przepisem przejściowym (art. 25 nowelizacji) do postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych wszczętych i niezakończonych przed 6 czerwca br. stosuje się nowe przepisy o sankcjach (art. 112b ust. 2b, ale również art. 112c ust. 1).

Po zmianach przepisy przewidują sankcje "do": do 15 proc. - jeśli podatnik popełnił błąd w deklaracji, ale ją skorygował i tego samego dnia wpłacił podatek; do 20 proc. - jeśli podatnik składa korektę deklaracji po kontroli; do 30 proc. - za błędy w deklaracji lub niewykazanie podatku; 100 proc. - za oszustwa.

Obecnie urzędnicy mogą zatem zmniejszać wysokość sankcji - miarkować je. Muszą również uwzględniać różne okoliczności związane z samym podatnikiem i okolicznościami transakcji.

Wcześniej poziom kar był taki sam, jednak urzędnicy nie mogli sankcji zmniejszać, wymierzali je w wysokości 15 proc., 20 proc., 30 proc. i 100 proc. zobowiązania podatkowego. Innymi słowy - jeśli podatnik się pomylił w rozliczeniach, to urząd naliczał automatycznie 30 proc. (lub 20 proc. lub 15 proc.) kwoty VAT. Zakwestionował to TSUE.

"Zmienione regulacje umożliwiają wymierzenie sankcji w wysokości np. 1 proc. Możliwe zatem jest ustalenie sankcji w przedziale mieszczącym się maksymalnie w górnej granicy przewidzianej w ustawie" - przekonuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska.

Przepisy (art. 112b ust. 3 ustawy o VAT) wskazują też przypadki, gdy organ odstąpi od wymierzenia sankcji. Sankcji nie będzie w sytuacji, gdy: zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty różnicy podatku czy kwoty zwrotu podatku naliczonego wiąże się z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi bądź oczywistymi pomyłkami; podatek należny lub naliczony zostanie wykazany w rozliczeniu za niewłaściwy okres rozliczeniowy (gdy kwoty te zostały ujęte w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym).

Jak wskazuje Business Insider, sankcji nie będzie także w sytuacji, w której podatnik przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku i zapłacił wynikającą z nich kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Okoliczności, jakie naczelnicy urzędów skarbowych i celno-skarbowych muszą brać pod uwagę przy wymierzaniu sankcji, określa ustawa o VAT

Sankcji nie dostanie też podatnik, który za ten sam czyn poniesie odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym (za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe).

Okoliczności, jakie naczelnicy urzędów skarbowych i celno-skarbowych (w praktyce delegowani przez nich pracownicy urzędów) muszą brać pod uwagę przy wymierzaniu sankcji, określa ustawa o VAT.

Organy podatkowe przy niższych sankcjach (do 15 proc., do 20 proc., do 30 proc.) muszą brać pod uwagę: okoliczności powstania nieprawidłowości; rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości; rodzaj, stopień i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości dotyczących nieprzedawnionych zobowiązań w podatku;

