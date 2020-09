Waży się sprawa unijnego Funduszu Odbudowy

Według zapewnień Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Polska w nowej perspektywie finansowej UE może liczyć na 750 mld zł. - To tylko przewidywania - chłodzi atmosferę wokół sprawy europoseł Jan Olbrycht. - Funduszu Odbudowy, który ma pomóc europejskiej gospodarce, może w ogóle nie być.





Cytaty pochodzą z sesji "Nowy budżet UE", która 2 września 2020 r. odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jej moderatorem był Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego Polityka.pl. Poniżej zapis wideo debaty.

- Bardzo się cieszę, że pani minister jest nastawiona optymistycznie, ale to, co zostało zdecydowane przez premierów, prezydenta Francji i panią kanclerz Niemiec, otwiera dopiero drogę i wymaga jeszcze bardzo wielu różnych starań - ocenia europoseł Jan Olbrycht, dodając, że jako parlamentarzysta z Polski jest zainteresowany, by nasz kraj dostał jak najwięcej, ale faktów nie sposób nie zauważać.Unijny budżet i Fundusz Odbudowy znajdują się teraz w rękach Parlamentu Europejskiego.- Jest kilka spraw, do których Parlament Europejski zgłosił swe uwagi. Uważa on, że w sytuacji, w której jesteśmy, trzeba się zdecydować: albo prowadzimy jakieś polityki, albo nie. Albo chronimy granice i dajemy pieniądze na ochronę granic, albo nie. Albo tworzymy fundusz obrony, albo nie. Tak naprawdę rozmowa o budżecie nie jest rozmową o pieniądzach, ale rozmową o politykach - mówi europoseł.Jak wyjaśnia, Parlament Europejski oczekuje zwiększenia puli pieniędzy na określone polityki. Nie mniej ważne będzie też jasne określenie przyszłych dochodów własnych Unii - tzw. podatków europejskich. Muszą zostać stworzone, by Unia mogła spłacić kredyt 750 mld euro, który chce zaciągnąć na rynkach finansowych.- Jeżeli się nie określi źródeł dochodów własnych, trzeba będzie radykalnie podnieść składki państw członkowskich. To może grozić naprawdę poważnymi problemami w przyszłości - mówi Jan Olbrycht.Zapowiada też, że Parlament Europejski w swojej większości będzie domagał się zakończenia procedury związania funduszy z praworządnością.1 września Parlament Europejski - poprzez Komisję Budżetową - zgodził się de facto na zaciągnięcie przez Unię kredytu. Nie zamyka to jednak sprawy. Rada Unii Europejskiej złożona z ministrów reprezentujących poszczególne rządy musi teraz podjąć decyzję o uruchomieniu procedury ratyfikacji we wszystkich parlamentach narodowych i dodatkowo w tych wewnątrz państw federalnych.- To będzie 41 parlamentów. Już dziś prezydencja niemiecka nie kryje, że może tu pojawić się poważny problem... Z powodu praworządności może się okazać, że któryś z parlamentów zablokuje decyzję, a jeżeli ją zablokuje, to nie będzie w ogóle Funduszu Odbudowy. Liczę, że tak się nie stanie - mówi Jan Olbrycht.- Ojcem prawdy jest czas. Mam nadzieję, że negocjacje szybko się zakończą - mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. - Jesteśmy przygotowani na nową perspektywę finansową. Za miesiąc lub dwa najpóźniej będziemy przyjmować w Sejmiku strategię Zielone Śląskie 2030. Żeby ją skutecznie wdrożyć, potrzeba środków finansowych, w różnych wariantach, w różnych opcjach wydatkowania. Tylko dobra współpraca samorządu lokalnego, regionalnego, strony rządowej, Komisji i Parlamentu Europejskiego może dać efekt synergii. Zależy nam na niej, mając na uwadze dobro mieszkańców.Jak ocenia, 750 mld zł dla Polski to gigantyczne pieniądze.Na pewno uda się przywieźć sukces do samej mety - uważa marszałek. Trzecie okrążenie dobrze nam wyszło, teraz jeszcze czwarte, ostatnie, ale ono się rozgrywa troszkę na innej bieżni - używa sportowej retoryki. - Dzięki temu będziemy mogli wdrażać strategię, która wpisuje się w komponenty Komisji Europejskiej i strategii premiera Mateusza Morawieckiego, co mnie osobiście bardzo cieszy. Mam nadzieję, że za dekadę popatrzę spokojnie na nasze przedsiębiorstwa, rodziny, miejsca, gdzie mieszkamy, na Śląsk, który się rozwija, a nie zwija.Czytaj także: Dobre wiadomości dla JSW z Brukseli - U podstaw dobrobytu państwa mamy przedsiębiorców, którzy rozwijają biznesy. Dla nich istotne jest, aby szybko wiedzieć, jak będzie wyglądał 2021 r. - komentuje Kiejstut Żagun, dyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji, KPMG. - Pamiętamy z poprzednich lat, że pierwszy rok rozpoczynający daną perspektywę często bywa rokiem zastoju, jeśli chodzi o wydawanie środków unijnych i alokowania ich do przedsiębiorców.Jego zdaniem, w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy mówi się o "postcovidowym" odbiciu w gospodarce, nie można sobie pozwolić, aby rok 2021 był rokiem dyskusji i ustalania planów, tylko żeby był rokiem, w którym przedsiębiorcy, będą mogli efektywnie z unijnych środków korzystać.- Gdy rozmawiam z przedsiębiorcami, pytają mniej, jak będzie... Mówimy o różnych środkach, także na podtrzymanie płynności, ale chcemy nadal, by wchodzili na nowy poziom rozwoju. Trzeba pamiętać o środkach na Przemysł 4.0, automatyzację, robotyzację, badania i rozwój oraz innowacje - wskazuje Kiejstut Żagun. - Optymistyczne, że jako Polska, przedsiębiorcy administracja, rządowa, samorządowa, agencje, po trzech perspektywach finansowych mamy duże doświadczenie w zarządzaniu środkami unijnymi.Na sposób dystrybucji unijnych środków zwrócił też uwagę Marcin Baron, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.- Czy iść w stronę popytową, czy tę, która mi się zawsze podobała w Unii Europejskiej: zawieszenia poprzeczki bardzo wysoko? - pyta retorycznie. - Wystarczy popatrzeć na debatę dotyczącą celów klimatycznych. Po to, żeby cywilizacyjnie wychodzić do przodu, żeby premiować to, że chcemy być dobrzy, lepsi niż inni.Do 1 stycznia 2021 r. niecałe 4 miesiące. Czy nowy budżet Unii zostanie uchwalony? Europoseł Jan Olbrycht uspokaja, że gdyby unijne negocjacje budżetowe się przeciągały, traktaty pozwalają, żeby budżet na pierwszy rok nowej perspektywy (2021) odpowiadał budżetowi ostatniego roku perspektywy poprzedniej (2020).