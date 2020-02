Wchodzi w życie nowela ustawy o działach administracji

W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o działach administracji. Zgodnie z nowymi przepisami, powstają dwa nowe działy - aktywa państwowe i klimat. Nowela rozszerza też opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o kolejną instytucję - premiera.

Celem nowych regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań - "przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym".

Ustawa zmienia ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz 96 innych ustaw.

Jak podano w uzasadnieniu, "wyodrębnienie działu +klimat+ dokonano w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej". Dział administracji "klimat" stanowi "odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju". Natomiast wyodrębnienie działu "aktywa państwowe" wynika z potrzeby "zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa".

Konsekwencją wyodrębnienia działu "klimat" jest "dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami +energia+ i +środowisko+ oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska".

Zmiany dotyczą też spraw objętych działem "członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej". Ustawodawca, jak podkreślono, doprecyzowuje "zakres poszczególnych spraw objętych kompetencją ministra kierującego tym działem" oraz przenosi do działu "sprawy zagraniczne problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie".

Zmiany obejmują również Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Dotąd był on w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecnie będzie Sekretarzem Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny.

W zakresie działu administracji rządowej "gospodarka" dodano regulację przewidującą, że minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych będzie mógł tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna). "Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wchodzić będą w skład służby zagranicznej, przy czym podlegać one będą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki" - wskazano.

Regulacje wprowadzają też zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nimi opiekę nad Polonią i Polakami za granicą "w zakresie zadania publicznego - pomoc Polonii i Polakom za granicą" sprawuje poza Senatem również Prezes Rady Ministrów.

22 lutego - w następnym dniu po ogłoszeniu ustawy w życie - weszły już przepisy dostosowujące, dotyczące informowania pracowników przez dotychczasowego pracodawcę o zmianach będących następstwem ustawy.