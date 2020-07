Wdówik: Pomorze liderem rządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych

Pomorze jest liderem rządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych - powiedział w czwartek w Gdańsku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnoprawnych Paweł Wdówik.

Wiceminister Wdówik odwiedził w czwartek Pomorze. W Gdańsku spotkał się z wojewodą Dariuszem Drelichem, szefem pomorskiego oddziału PFRON Dariuszem Majorkiem i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak mówił podczas konferencji Paweł Wdówik, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są jednym z priorytetów rządu. Wyjaśnił, że ich celem jest przywrócenie takim osobom ich godności, podmiotowości i niezależności.

"Rząd reaguje na potrzeby osób niepełnosprawnych. Chciałbym, aby w Gdańsku - mieście, które wszystkim Polakom kojarzy się z wolnością, prawami człowieka - wybrzmiało, że wobec obywateli z niepełnosprawnością realizujemy politykę, która podkreśla godność osoby, prawo do samostanowienia. Trzeba pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością to nie jest jakiś tam podopieczny. To obywatel, który ma prawo decydować o sobie w każdym aspekcie życia - w sprawach dotyczących spędzania czasu wolnego, pracy, edukacji" - podkreślił Wdówik.

Przypomniał, że uruchomione zostały programy, wspierających osoby niepełnosprawne, takie jak "Dostępność plus", który - jak tłumaczył- nastawiony jest na realizację praw obywatelskich osób niepełnosprawnych. Powstał też program "500 plus", a także Fundusz Solidarnościowych, którego celem jest ochrona i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zwrócił przy tym uwagę, że Fundusz Solidarnościowy jest obiektem ataków ze strony opozycji, która zarzuca rządowi, że pieniądze dla niepełnosprawnych są przekazywane np. na 13. emerytury.

"Rozszerzenie programu o emerytów nie odbywa się kosztem niepełnosprawnych. Chcę, żeby w Gdańsku wybrzmiało, że ten rząd nie odebrał ani złotówki przeznaczonej na osoby niepełnosprawne. Ręczę za to swoim honorem. Gdyby było inaczej, nie byłoby mnie tutaj" - przekonywał wiceszef MRPiPS.

Przypomniał, że w ramach Funduszu Solidarnościowego finansowane są cztery programy - dotyczące opieki wytchnieniowej, usług opiekuńczych, asystenta osobistego, a także centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

"Województwo pomorskie jest liderem rządowych programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na program opieki wytchnieniowej, tak wyczekiwanej przez osoby niepełnosprawne, Pomorze otrzymuje z Funduszu 4,6 mln zł. Żadne województwo nie zapewnia w takim zakresie pomocy rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Podobnie jest z usługą asystenta, tutaj Pomorze znalazło się na trzecim miejscu w kraju, otrzymało na ten cel 7,9 mln zł" - wyjaśnił Wdówik.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformował, że program tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych, który do tej pory realizowany był jedynie przez samorządy, będzie rozszerzony o organizacje pozarządowe, mające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób.

Dyrektor pomorskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dariusz Majorek podkreślił, że siłą działań na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie jest partnerstwo i współpraca międzyinstytucjonalna.

"Kluczowe znaczenie dla wsparcia niepełnosprawnych w województwie pomorskim ma 38 organizacji pozarządowych, które w tym roku realizują 48 projektów o łącznej wartości 15,4 mln zł" - dodał.

Przypomniał, że osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii w okresie od marca do maja nie mogły korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wyjaśnił, że dotąd świadczenia wypłacono na łączną kwotę 7,7 mln zł.

"Wszystkie działania rządu - również wielkie inwestycje infrastrukturalne - służą temu, aby budować silne państwo, które będzie mogło pomagać osobom słabszym"- mówił podczas briefingu prasowego wojewoda pomorski Dariusz Drelich. "Województwo pomorskie stara się być liderem wszelkich działań związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych. To jest nasze zobowiązanie i na tym polega nasza służba" - dodał.

Drelich podkreślił, że 10,5 proc. zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. "Zwracamy uwagę na to, żeby likwidować wszelkie bariery. Zależy nam, aby te osoby integrować" - dodał.

Wojewoda podpisał z pomorskimi samorządami 27 umów o łącznej wartości 2,3 mln zł na realizację programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych".